У Бразилії у віці 106 років помер Мануель Анхелім Діно, який разом зі своєю дружиною Марією де Соуза Діно мав титул найтривалішого у світі подружжя серед живих пар.

Про це пише LongeviQuest.

Мануель пішов із життя 20 жовтня у віці 106 років і 95 днів. Його дружині Марії зараз 102 роки. Пара прожила у шлюбі майже 85 років — приголомшливий рекорд, який офіційно визнала Книга рекордів Гіннеса ще в лютому, коли їхній шлюб тривав 84 роки і 77 днів.

Історія їхнього кохання почалася 1936 року в штаті Сеара, де вони познайомилися, працюючи в сільському господарстві. Через декілька років доля знову звела їх разом — і тоді між ними спалахнуло справжнє почуття.

«Це було кохання з першого погляду», — згадував Мануель.

Мануель і Марія Діно / Фото: LongeviQuest

Він освідчився Марії, але спершу її мати була проти їхніх стосунків. Зрештою, чоловік завоював прихильність родини коханої, і 1940 року вони побралися в невеликій каплиці міста Боа Вентура.

Подружжя присвятило життя родині та роботі на землі. Вони вирощували тютюн, щоб забезпечити своїх дітей, яких у них було тринадцятеро. Згодом родина розрослася: 55 онуків, 54 правнуки і 12 праправнуків.

Марія, яка тепер пережила свого чоловіка, каже, що секрет їхнього довгого і щасливого шлюбу дуже простий – кохання.

