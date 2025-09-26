- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 1653
- Час на прочитання
- 1 хв
Помер чоловік Симоньян Тигран Кеосаян
Сьогодні, 26 вересня, помер ідіозний пропагандист Тигран Кеосаян у віці 59 років.
Доповнено додатковими матеріалами
Помер російський пропагандист Тигран Кеосаян.
Про це повідомила його дружина, російська телеведуча та пропагандистка Маргарита Симоньян.
«Сьогодні вночі Тигран пішов до Творця», — написала Симоньян.
Вона також попросила не телефонувати їй та її родині.
Нагадаємо, Тигран Кеосаян від січня 2025 року перебував у комі після клінічної смерті. Тоді Маргарита Симоньян зазначала, що в нього «давно дуже хворе серце».
Напередодні стало відомо, що у Маргарити Симоньян діагностували рак.