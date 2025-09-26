Помер чоловік Симоньян Тигран Кеосаян

Тигран Кеосаян

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

Помер російський пропагандист Тигран Кеосаян.

Про це повідомила його дружина, російська телеведуча та пропагандистка Маргарита Симоньян.

«Сьогодні вночі Тигран пішов до Творця», — написала Симоньян.

Реклама

Вона також попросила не телефонувати їй та її родині.

Нагадаємо, Тигран Кеосаян від січня 2025 року перебував у комі після клінічної смерті. Тоді Маргарита Симоньян зазначала, що в нього «давно дуже хворе серце».

Напередодні стало відомо, що у Маргарити Симоньян діагностували рак.