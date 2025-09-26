ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
1653
Час на прочитання
1 хв

Помер чоловік Симоньян Тигран Кеосаян

Сьогодні, 26 вересня, помер ідіозний пропагандист Тигран Кеосаян у віці 59 років.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Тигран Кеосаян

Тигран Кеосаян

Доповнено додатковими матеріалами

Помер російський пропагандист Тигран Кеосаян.

Про це повідомила його дружина, російська телеведуча та пропагандистка Маргарита Симоньян.

«Сьогодні вночі Тигран пішов до Творця», — написала Симоньян.

Вона також попросила не телефонувати їй та її родині.

Нагадаємо, Тигран Кеосаян від січня 2025 року перебував у комі після клінічної смерті. Тоді Маргарита Симоньян зазначала, що в нього «давно дуже хворе серце».

Напередодні стало відомо, що у Маргарити Симоньян діагностували рак.

Дата публікації
Кількість переглядів
1653
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie