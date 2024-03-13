Помер чоловік, який понад 70 років жив в апараті "залізна легеня": фото, подробиці

Він жив в апараті після того, як він захворів на поліомієліт 1952 року.

У США помер Пол Александер, широко відомий як "людина в залізній легені" або "поліомієліт Пол".

Він пішов із життя у віці 78 років.

Пол залишився паралізованим після того, як захворів на поліомієліт у Далласі, штат Техас, 1952 року. Він міг рухати лише головою, шиєю та ротом і ледь не помер до того, як лікарі помістили його до "залізної легені".

Апарат підтримував його життя протягом семи десятиліть, але, на жаль, у вівторок, 12 березня, на його сторінці на GoFundMe з'явилася інформація, що він помер у понеділок, 11 березня.

Пол Александер / Фото: Smiley N. Pool / Staff Photographer

У дописі йдеться: "Пол Александер, "людина в залізній легені", помер вчора. Перехворівши на поліомієліт у дитинстві, він прожив понад 70 років у "залізній легені". За цей час Пол закінчив коледж, став юристом і видавцем. Його історія облетіла весь світ, позитивно впливаючи на людей по всьому світу. Пол був неймовірним прикладом для наслідування, який ми будемо пам'ятати і надалі. Поле, тебе не вистачатиме, але ми завжди будемо пам'ятати про тебе. Дякуємо, що поділився з нами своєю історією".

На сторінці також було повідомлення від його брата Філіпа: "Я дуже вдячний усім, хто пожертвував кошти для мого брата. Це дозволило йому прожити останні декілька років без стресу. Це також дозволить оплатити його похорон у цей важкий час. Абсолютно неймовірно читати всі коментарі і знати, що так багато людей були натхненні Полом. Я дуже вдячний".

Сторінка зібрала понад $143 000, які були використані для покриття його медичних витрат і забезпечення житлом.

Пол опублікував свою біографію "Три хвилини для собаки: Моє життя в залізній легені" 2020 року. Він був визнаний Книгою рекордів Гіннеса як людина, яка провела найдовше часу в апараті штучного дихання.

Нагадаємо, раніше Пол розповів, що відбувається, коли його машина втрачає електрику. Він був активним юзером та спілкувався із підписниками у Мережі.

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