Помер чоловік, який у Дрездені вбив свою маму, влаштував стрілянину та захопив заручників

Речник поліції Томас Гайтнер раніше заявляв, що чоловік поводився, як психічно хворий.

У Дрездені після затримання правоохоронцями помер чоловік, який 10 грудня влаштував стрілянину та захопив заручників, убивши раніше свою маму.

Про це повідомляє Bild.

Затриманий зазнав поранень під час перестрілки зі спецназом. Ці поранення стали смертельними для зловмисника.

Нагадаємо, раніше 10 грудня стало відомо, що 40-річний чоловік увірвався до будівлі радіостанції Radio Dresden у центрі міста та відкрив там вогонь. Згодом стрілець сховався у ТЦ Altmarktgalerie.

За даними поліції, перед цим чоловік у власній квартирі застрелив свою 62-річну маму.

Вже в ТЦ зловмисник захопив у заручники жінку та дитину. Спецпризначенцям вдалося затримати чоловіка, під час чого він і отримав поранення.

Нагадаємо, 10 грудня стало відомо, що в Києві в одному з торгівельних центрів продавець влаштував стрілянину, коли з’ясовував стосунки з відвідувачем.

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