Помер ексочільник Пентагону Ештон Картер, який закликав надати Україні зброю

Картер ще 2015 року закликав надати Україні зброю для боротьби з російськими терористами на Донбасі.

Колишній міністр оборони США Ештон Картер помер 24 жовтня у віці 68 років. Причина смерті Картера – раптовий серцевий напад.

Про це повідомляє Reuters.

Картер був 25-м міністром оборони США і працював в адміністраціях президентів Білла Клінтона та Барака Обами. У лютому 2015 року Картер очолив Пентагон і перебував на посаді до 20 січня 2017 року.

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Після звільнення з Міноборони США Картер був головою Центру науки і міжнародних відносин ім. Белфера в Гарвардській школі Кеннеді.

Картер, Україна і Росія

Після вторгнення Росії до України 2014 року політик закликав надати Україні зброю для боротьби з російськими терористами на Донбасі. Зокрема, 2015 року Картер заявляв, що США і союзники налаштовані підтримувати Україну в її зусиллях визначати свій шлях як суверенної і демократичної країни.

Політик вважав Росію глобальною загрозою для США і закликав країни Заходу до жорсткішої реакції на імперіалістичні вибрики та ядерний шантаж Москви.

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