Помер геніальний фізик сучасності, який відкрив "частку Бога"

Британський фізик-теоретик передбачив знаходження елементарної частки, яка може бути ключем до розгадки взаємодії темної матерії та пролити світло на природу Всесвіту.

Один із найавторитетніших вчених світу, геніальний фізик-теоретик, британець Пітер Гіґґз помер у віці 94 років.

Про це повідомляє BBC з посиланням на пресслужбу Единбурзького університету, де працював вчений.

Серце Пітера Гіґґза припинило битися в понеділок, 8 квітня. За життя він був відзначений Нобелівською премією з фізики за відкриття елементарної частки, яку назвали на його честь "бозоном Гіґґза".

Бозон Гіґґза також називають "часткою Бога", тому що він пояснює взаємозв'язок різних сил Всесвіту та може пролити світло на його природу. Відкрита 2012 року елементарна частка стала революцією у світі науки і визнається однією з головних подій в історії науки 2010-х років.

В університетській заяві про смерть науковця наголошується, що його бачення та уява "збагатили наші знання про навколишній світ".

Нагадаємо, на думку деяких вчених, бозон Гіґґза прирік Всесвіт на загибель. Американський фізик-теоретик Джозеф Ліккен вважає, що Всесвіт лусне, як мильна бульбашка, і прогнозує, коли це станеться.

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