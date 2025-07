Галк Гоган / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

Актор та легенда реслінгу Галк Гоган помер 24 липня у віці 71 року.

Про це пише TMZ Sports.

У четвер вранці до будинку 71-річної легенди WWE Галка Гогана в місті Клірвотер, штат Флорида, терміново прибули медики. Оператори повідомили про підозру на «зупинку серця».

ЗМІ повідомляють: «Нам повідомили, що біля будинку Гогана чергує безліч поліцейських машин і бригад швидкої допомоги… а легенду реслінгу віднесли на ношах до машини швидкої допомоги».

Це сталося лише через кілька тижнів після того, як його дружина Скай заперечила чутки про коматозний стан спортсмена, заявивши, що «його серце міцне» після нещодавньої операції.

Зауважимо, раніше поширювалися чутки про те, що Гоган «при смерті», однак тоді журналісти з’ясували, що йшлося лише про ускладнення після операції на шиї, яку він переніс у травні.

Біографія Галка Гогана

Галк Гоган (справжнє ім’я — Террі Джин Боллеа) — легендарний американський реслер, актор, телеведучий, музикант і бізнесмен.

Гоган став найвідомішим обличчям професійного реслінгу у 1980-х роках. Завдяки харизмі, фірмовим прийомам та слогану Say your prayers and take your vitamins він перетворив WWE (тоді WWF) на світове шоу. 6-кратний чемпіон світу в WWE, член Залу слави WWE (двічі — як сольний виконавець і як частина nWo).

Гоган став популярним і за межами рингу. Знявся у таких фільмах, як «Містер няня», «Санта з м’язами», «Субурбанський коммандо». Також мав власне реаліті-шоу Hogan Knows Best.

Галк був двічі одружений. Має двох дітей, зокрема доньку Брук Гоган — співачку й акторку. 2023 року одружився втретє — з Скай Дейлі.

Попри численні травми, Гоган зберіг популярність і залишається однією з найвпливовіших постатей в історії реслінгу.

До слова, 22 липня на 76-му році життя помер легенда року та фронтмен гурту Black Sabbath Оззі Осборн.