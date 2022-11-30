Помер колишній лідер Китаю Цзян Цземінь, якого називали “батьком реформ”

У середу, 30 листопада, близько 12 години дня за місцевим часом у своєму рідному місті Шанхаї помер колишній лідер КНР Цзян Цземінь. Він очолив Китай у 1989 році після кривавого придушення демократичних демонстрацій на площі Тяньаньмень у Пекіні та залишався при владі до 2002 року. В історії своєї країни він залишив слід насамперед завдяки економічним реформам та більш ліберальною політикою.

Про смерть колишнього лідера повідомили китайські державні ЗМІ, передає агентство Reuters.

Відповідно до офіційного повідомлення, Цзян Цземінь помер від лейкемії та поліорганної недостатності.

“Смерть товариша Цзян Цземіна є величезною втратою для нашої партії, армії та народу”, — йдеться у листі до нації, який підписаний керівництвом Комуністичної партії Китаю, парламенту, уряду і армії. У документі Цзян описується як “видатний лідер, видатний марксист, державний діяч, військовий стратег, дипломат і перевірений комуністичний борець”.

У зовнішності Цзян Цземіня не було нічого особливого, він запам’ятався лише окулярами в товстій темній оправі. Цей звичайний на вигляд чоловік правив п'ятою частиною людства протягом тринадцяти років. На піку своєї влади він був президентом, генеральним секретарем партії та головою армії одночасно.

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Кермо країни Цзян Цземінь залишив з репутацією економічного реформатора, який привів Китай до Світової організації торгівлі та дозволив приватне підприємництво. Однак за кордоном він залишався із ярликом жорсткого авторитарного лідера, для якого економічний розвиток був важливішим за права людини.

Цзян прийняв керівництво Китаєм після кривавого придушення повстання на площі Тяньаньмень у Пекіні в червні 1989 року. Обрання маловідомого мера Шанхаю на найвпливовішу посаду генерального секретаря Комуністичної партії було несподіваним і розглядалося як тимчасове. Але він залишався при владі понад десять років.

За китайськими мірками Цзян Цземінь дивував своїм ліберальним мисленням, маневреністю та здатністю до домовленостей. Він багато подорожував і досяг успіхів у зовнішній політиці. Хоча китайському лідерові бракувало харизми, він зачаровував своїм знанням англійської мови.

У 1998 році Цзян заявив, що демократія повинна бути встановлена в найбільш густонаселеній країні світу протягом наступних 50 років.

"Китай буде перетворений з нуля в сучасну, могутню, демократичну і цивілізовану соціалістичну державу в середині 21-го століття. Ви будете в моєму віці, коли це станеться", - оголосив представникам Комуністичної молоді Китаю президент, якому на той час йому було 72 роки.

Незважаючи на чутки про те, що він хоче вчепитися за владу, Цзян пішов у відставку з посади голови партії в 2002 році, передавши кермо влади Ху Цзіньтао в першій безкровній передачі керівництва в Китаї після революції 1949 року.

Востаннє Цзяна бачили на публіці в жовтні 2019 року серед інших колишніх лідерів, які спостерігали за військовим парадом на площі Тяньаньмень, присвячений 70-річчю заснування Китайської Народної Республіки.

Нагадаємо, давній соратник президента РФ Володимира Путіна, колишній очільник Федеральної служби з контролю за наркотиками (ФКСН) Віктор Черкесов помер у середу, 9 листопада. Йому було 72 роки, причина смерті невідома.

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