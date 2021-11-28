Одному із найвпливовіших дизайнерів сучасності був 41 рік.

Помер креативний директор чоловічої лінії Louis Vuitton та засновник Off-White Вірджіл Абло. Йому був лише 41 рік.

Один із найвпливовіших дизайнерів сучасності Вірджіл Абло протягом кількох років боровся з онкологією.

Також читайте Від чого найбільше помирали 2021 року українці: коронавірус на 3 місці

Про це йдеться у заяві LVMH.

"Ми всі вражені цією жахливою новиною. Вірджіл був не лише геніальним дизайнером і провидцем, а й людиною з гарною душею та великою мудрістю", — заявив Бернар Арно, голова та головний виконавчий директор LVMH.

Абло приєднався до Louis Vuitton у березні 2018 року, і його перший показ у червні 2018 ознаменував новий розділ в історії моди: момент, коли вулична мода розбила священні зали люксових брендів.

У вересні 2019 року дизайнер заявив, що бере перерву від роботи за призначенням лікаря. Він ніколи не уточнював характеру своєї хвороби.

Нагадаємо, диктор Юрій Вірченко, чиїм голосом лунали оголошення у харківській підземці понад 40 років, помер на станції метро "Київська" 28 листопада.

Читайте також: