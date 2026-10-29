Помер легендарний актор Патрік Стюарт: згасла зірка "Зоряного шляху" та "Людей Ікс"

Патрік Стюарт помер у віці 86 років / © Associated Press

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Британський актор Патрік Стюарт, який прославився ролями капітана Жан-Люка Пікара у «Зоряному шляху» та професора Чарльза Ксав’єра у «Людях Ікс», помер у віці 86 років.

Про це повідомляє LADbible.

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За понад шість десятиліть у театрі, кіно й на телебаченні Стюарт став одним із найвпізнаваніших британських акторів свого покоління. Він здобув визнання завдяки шекспірівським ролям на сцені, а згодом став світовою зіркою завдяки науковій фантастиці та супергеройському кіно.

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Що відомо про смерть Патріка Стюарта

Актор помер 28 жовтня у власному будинку в Лос-Анджелесі. У заяві, опублікованій на його офіційній сторінці в Instagram, повідомили, що він пережив нетривалий період хвороби Альцгеймера та деменції з тільцями Леві.

У повідомленні зазначили, що в останні години життя Стюарта оточували рідні та друзі. Замість квітів родина попросила охочих зробити пожертви на підтримку досліджень хвороби Альцгеймера та ресурсів для людей, які доглядають за пацієнтами з деменцією.

Стюарт був одружений з американською співачкою та авторкою пісень Санні Озелл від 2013 року. У нього залишилося двоє дітей.

Як Патрік Стюарт став зіркою світового кіно

Патрік Стюарт народився 13 липня 1940 року в місті Мірфілд у графстві Західний Йоркшир в Англії. Професійну акторську кар’єру він розпочав на сцені ще підлітком, а згодом приєднався до Королівської шекспірівської компанії, де працював близько 14 років.

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Він виконував ролі в класичних п’єсах, виступав на Бродвеї та здобув репутацію актора, здатного однаково переконливо грати складних драматичних персонажів і героїв фантастичних історій. У 2008 році Стюарта номінували на театральну премію «Тоні» за роль у постановці «Макбет».

Міжнародну популярність йому принесла роль капітана Жан-Люка Пікара в серіалі «Зоряний шлях: Наступне покоління», який вийшов на екрани 1987 року. Його герой став одним із найвідоміших капітанів у науковій фантастиці, а сам серіал отримав кілька продовжень у форматі повнометражних фільмів.

Професор Ксав’єр та інші культові ролі

У 2000 році Стюарт зіграв професора Чарльза Ксав’єра у фільмі «Люди Ікс». Його персонаж — засновник школи для мутантів, який прагне захистити людей і мутантів та знайти спосіб їхнього мирного співіснування. Роль стала ще однією визначальною в кар’єрі актора: він повертався до неї в різних частинах франшизи.

За даними LADbible, Стюарт мав знову з’явитися в ролі Ксав’єра у фільмі «Месники: Судний день». Це повернення мало стати його дев’ятою появою в образі професора.

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Актор також знімався в численних фільмах і телевізійних проєктах, озвучував персонажів та продовжував театральну роботу. 2010 року його посвятили в лицарі за внесок у драматичне мистецтво.

Поза сценою — підтримка прав людини

Стюарт неодноразово розповідав про складне дитинство та домашнє насильство, свідком якого був у родині. Згодом він активно підтримував організації, що допомагають постраждалим від домашнього насильства, а також долучався до гуманітарних ініціатив на підтримку біженців, ветеранів і захисту тварин.

У заяві після смерті актора його згадали не лише як митця з неповторним голосом і талантом, а й як людину, яка прагнула підтримувати інших. Його кар’єра охопила понад шість десятиліть, а ролі Пікара та Ксав’єра залишилися впізнаваними для кількох поколінь глядачів.

Патрік Стюарт, культові франшизи та актори театру — останні новини

Роль капітана Жан-Люка Пікара зробила Стюарта одним із символів наукової фантастики на телебаченні. Історія героя продовжилася в окремому серіалі «Зоряний шлях: Пікар», де літній капітан повернувся до пригод після завершення служби. Ще до прем’єри проєкт привертав увагу шанувальників франшизи, адже Пікар знову зібрав команду для нової пригоди.

Не менш важливою для кар’єри актора стала франшиза «Люди Ікс», у якій Стюарт утілив професора Ксав’єра. Сюжети про мутантів неодноразово повертали на екран персонажів різних поколінь і поєднували драму з масштабними супергеройськими сценами. Однією з найпомітніших частин серії став фільм «Люди Ікс: Дні минулого майбутнього», у якому історії героїв розгорталися одразу в кількох часових вимірах.

Водночас великі франшизи — лише одна частина акторського життя: для багатьох артистів театр залишається не менш важливим, ніж кіно. В Україні цього тижня також згадували актора Юрія Якушу, який працював на театральній сцені та знімався в популярних серіалах, зокрема в політичній комедії «Слуга народу». Його колеги наголошували на таланті та людських якостях артиста, а його творчий шлях поєднував театр і телебачення.

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