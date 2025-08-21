Помер найдобріший суддя у світі: його ролики подивилися мільярд людей

Френк Капріо / © Associated Press

Американський суддя і зірка соціальних мереж Френк Капріо помер у віці 88 років після тривалої боротьби з раком підшлункової залози.

Про це повідомляють ВВС і The Guardian.

Відео, на яких суддя Капріо головує на справах у своєму популярному телешоу Caught in Providence, зібрали мільярди переглядів у соціальних мережах, що принесло йому звання «найдобрішого судді у світі». «Рилси» з Капріо були поширені також і в українськомовному сегменті соцмереж.

Шоу Капріо було знято в його залі суду та демонструвало його простонародний гумор і співчуття. Кліпи з шоу зібрали понад 1 мільярд переглядів у соціальних мережах.

За час свого перебування на лаві суддів Капріо розвинув у собі образ, який суперечив багатьом іншим суддям — він був більш співчутливим і менш конфронтаційним. Він також використовував свою славу для вирішення таких проблем, як нерівний доступ до судової системи. Його найпопулярніші відео — це ті, в яких він викликає дітей до суду, щоб ті допомогли винести вирок їхнім батькам.

«Я сподіваюся, що люди зрозуміють, що інституції влади можуть дуже добре функціонувати, виявляючи доброту, справедливість і співчуття у своїх обговореннях. Ми живемо ву дуже суперечливому суспільстві. Я сподіваюся, що люди побачать, що ми можемо чинити правосуддя, не будучи жорстокими», — говорив суддя.

В одному зі своїх останніх дописів у соціальних мережах суддя Капріо оголосив, що повернувся до лікарні після «невдачі» в лікуванні, і попросив своїх підписників помолитися за нього.

У судді Капріо залишилися дружина, з якою вони прожили майже 60 років, а також п’ятеро дітей, семеро онуків і двоє правнуків.

