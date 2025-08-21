ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
947
Час на прочитання
2 хв

Помер найдобріший суддя у світі: його ролики подивилися мільярд людей

Американський суддя, який здобув популярність в інтернеті завдяки своєму співчуттю до підсудних, помер у віці 88 років.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Френк Капріо

Френк Капріо / © Associated Press

Американський суддя і зірка соціальних мереж Френк Капріо помер у віці 88 років після тривалої боротьби з раком підшлункової залози.

Про це повідомляють ВВС і The Guardian.

Відео, на яких суддя Капріо головує на справах у своєму популярному телешоу Caught in Providence, зібрали мільярди переглядів у соціальних мережах, що принесло йому звання «найдобрішого судді у світі». «Рилси» з Капріо були поширені також і в українськомовному сегменті соцмереж.

/ © Вікіпедія/Corvax

© Вікіпедія/Corvax

Шоу Капріо було знято в його залі суду та демонструвало його простонародний гумор і співчуття. Кліпи з шоу зібрали понад 1 мільярд переглядів у соціальних мережах.

За час свого перебування на лаві суддів Капріо розвинув у собі образ, який суперечив багатьом іншим суддям — він був більш співчутливим і менш конфронтаційним. Він також використовував свою славу для вирішення таких проблем, як нерівний доступ до судової системи. Його найпопулярніші відео — це ті, в яких він викликає дітей до суду, щоб ті допомогли винести вирок їхнім батькам.

«Я сподіваюся, що люди зрозуміють, що інституції влади можуть дуже добре функціонувати, виявляючи доброту, справедливість і співчуття у своїх обговореннях. Ми живемо ву дуже суперечливому суспільстві. Я сподіваюся, що люди побачать, що ми можемо чинити правосуддя, не будучи жорстокими», — говорив суддя.

В одному зі своїх останніх дописів у соціальних мережах суддя Капріо оголосив, що повернувся до лікарні після «невдачі» в лікуванні, і попросив своїх підписників помолитися за нього.

У судді Капріо залишилися дружина, з якою вони прожили майже 60 років, а також п’ятеро дітей, семеро онуків і двоє правнуків.

Раніше ми писали, що помер зірка «Супермена» — культовий британський актор Теренс Стемп.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie