Помер найстаріший чоловік планети: скільки було років рекордсмену, його біографія та фото

У Венесуелі у віці 114 років помер найстаріший чоловік у світі Хуан Вісенте Перес.

Про це пише Книга рекордів Гіннеса.

Його смерть підтвердив Фредді Бернал, губернатор штату Тачіра, Венесуела, де жив Хуан.

Він написав на Х: "Наш дорогий Хуане Вісенте Перес Мора, сьогодні з глибоким сумом і болем ми прощаємося з тобою, з тим архетипом чоловіка з Тачіри, скромного, працьовитого, миролюбного, захопленого сім'єю і традиціями. Ми завжди пам'ятатимемо його за його оптимізм у житті, за віру, надію і глибоку любов до нашого штату Тачіра. Він завжди буде символом добра, мудрості і радості, тому його спадщина житиме вічно в наших серцях і в нашому житті. Спочивай з миром. Ми ніколи не забудемо тебе".

Президент Венесуели Ніколас Мадуро також віддав данину пам'яті, написавши: "Хуан Вісенте Перес Мора відійшов у вічність у віці 114 років. З міста Ель-Кобре він подарував Венесуелі рекорд Гіннеса як найстаріший чоловік у світі. Я надсилаю свої обійми та співчуття його родині та всім мешканцям Ель-Кобре, штат Тачіра. Нехай Господь прийме його у своїй святій славі!".

Juan Vicente Pérez Mora ha trascendido hacia la eternidad a sus 114 años, tachirense del poblado de El Cobre que le regaló a Venezuela el Récord Guinness por ser el hombre más longevo del mundo. Envío mi abrazo y condolencias a sus familiares y a todo el pueblo de El Cobre estado… pic.twitter.com/ieVPosm8dt — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) April 3, 2024

Хуан Вісенте народився 27 травня 1909 року.

Він був визнаний найстарішою людиною, яка жила після смерті Сатурніно де ла Фуенте Гарсія (Іспанія) 18 січня 2022 року у віці 112 років і 341 дня.

Хуан Вісенте в молодості / Фото: guinnessworldrecords.com

Хуан був оголошений найстарішою людиною у віці 112 років і 253 днів, станом на 4 лютого 2022 року.

Своє довголіття він пояснював тим, що "багато працював, відпочивав у свята, рано лягав спати, щодня випивав склянку агардієнте, любив Бога і завжди носив Його в своєму серці".

Хуан Вісенте Перес / Фото: guinnessworldrecords.com

Хуан Вісенте був одружений з Едіофіною дель Росаріо Гарсія протягом 60 років до її смерті 1997 року. Разом вони створили сім'ю з 11 дітей, у пари було шестеро синів і п'ятеро дочок. Також у нього було 42 онуків, 18 правнуків і 12 праправнуків.

Хуан Вісенте Перес / Фото: guinnessworldrecords.com

2019 року він відсвяткував свій 110-й день народження, ставши першим чоловіком-довгожителем з Венесуели.

Переживши обидві світові війни, побачивши винайдення телебачення та висадку людини на Місяць, Хуан Вісенте також пережив COVID-19 2020 року.

Очікується, що наступним найстарішим живим чоловіком стане 111-річний Гісабуро Сонобе з Японії, поки не надійде підтвердження від його родини.

Нагадаємо, у грудні минулого року в Японії померла найстаріша мешканка країни. Фуса Тацумі пішла з життя у віці 116 років.

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