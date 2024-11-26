Помер найстаріший чоловік планети: скільки було років рекордсмену, його біографія та фото

У віці 112 років помер найстаріший чоловік у світі Джон Тіннісвуд.

Про це повідомляє Книга рекордів Гіннеса.

Довгожитель пішов із життя в понеділок, 25 листопада, в будинку для літніх людей в Саутпорті, Англія, де він проживав.

"Його останній день був оточений музикою і любов'ю. Джон завжди любив дякувати. Тож від його імені дякуємо всім, хто піклувався про нього протягом багатьох років, зокрема його опікуни у Hollies Care Home, його лікарі, дільничні медсестри, ерготерапевт та інші працівників Національної служби охорони здоров'я", - повідомила його сім'я.

Джон народився 26 серпня 1912 року в Ліверпулі, місті, де він виріс і зрештою зустрів свою дружину Блодвен.

Пара познайомилася на танцях і згодом одружилася 1942 року, про що Джон пізніше згадував як про один із своїх найприємніших спогадів. Через рік у них народилася донька С'юзен.

Джон Тіннісвуд / Фото: guinnessworldrecords.com

У цей час тривала Друга світова війна; Джон служив у платіжному корпусі Королівської армії, де відповідав за управління фінансами, а також за організацію постачання продовольства та пошук солдатів, що застрягли в тилу.

Після війни він продовжив свою кар'єру, працюючи в бухгалтерії компаній Shell і BP, а потім вийшов на пенсію 1972-го у віці 60 років.

Джон прожив 44 роки у шлюбі з Блодвен, доки вона не померла 1986-го.

У віці 100-110 років Джон щороку отримував листівки із привітанням із днем народження від королеви Єлизавети II, яка була майже на 14 років молодша за нього.

Джон Тіннісвуд / Фото: guinnessworldrecords.com

У квітні 2024 року, у віці 111 років, він став найстарішою людиною у світі після смерті 114-річного Хуана Вісенте Переса з Венесуели.

Завжди скромний, Джон сказав, що немає жодного секрету його рекордного довголіття, описавши його як "чисте везіння". Він додав: "Ви або живете довго, або живете мало, і з цим нічого не поробиш".

Джон зберігав активний мозок до кінця життя, що, можливо, і допомогло йому прожити так довго. Він щодня слідкував за новинами і сам керував усіма своїми фінансами.

Окрім порції риби з картоплею фрі щоп'ятниці, Джон не дотримувався якоїсь певної дієти, зізнаючись, що просто їв "що дадуть".

Його головна порада для збереження здоров'я – дотримуватися поміркованості. Він сказав: "Якщо ви п'єте занадто багато, або їсте занадто багато, або ходите занадто багато; якщо ви робите занадто багато чого-небудь, ви врешті-решт страждатимете".

Джон Тіннісвуд / Фото: Guinness World Records

Джон був фанатом футбольного клубу "Ліверпуль" протягом усього життя, народившись всього через 20 років після заснування клубу. Він дожив до восьми перемог свого клубу в Кубку Англії та 17 з 19 перемог в чемпіонаті.

Коли запитали Джона, як змінився світ за його життя, він, посміхнувшись, відповів: "На мою думку, він не кращий, або навряд чи кращий, ніж був тоді. Можливо, в деяких місцях так і є, але в інших – гірше. Світ став меншим завдяки сучасним засобам пересування, головним чином завдяки літаку. Але відтоді я не можу пригадати нічого іншого, що зробило б світ набагато іншим. Це лише моя думка. В іншому все приблизно так само".

Його порада молодим поколінням така: "Завжди робіть все, що можете, незалежно від того, чи ви вчитеся чомусь, чи навчаєте когось. Віддавайте все, що маєте. Інакше це не варте того, щоб турбуватися".

Джон дожив до четвертого місця серед найстаріших британців в історії. У нього залишилися дочка, четверо онуків і троє правнуків.

Джон Тіннісвуд / Фото: Guinness World Records

Його сім'я сказала: "Джон мав багато прекрасних якостей. Він був розумним, рішучим, хоробрим, спокійним у будь-якій кризовій ситуації, талановитим математиком і чудовим співрозмовником. Джон переїхав до Будинку відпочинку "Святі" незадовго до свого 100-річчя, і його доброта та ентузіазм до життя були натхненням для персоналу будинку та його співмешканців".

Найстарішим чоловіком в історії був японець Джіроемон Кімура (1897-2013), який дожив до 116 років.

Нагадаємо, найстаріша сім'я в світі все життя їла одну страву. Сім'я Меліс з Італії, мабуть, знайшла секрет довгого і здорового життя.

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