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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Найстаріший марафонець світу загинув: причина трагічної смерті Фауджі Сінгха здивує

Трагічно пішов з життя Фауджа Сінгх, який почав займатися бігом лише у 89 років.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Фауджа Сінгху

Фауджа Сінгху / © Bild

В Індії загинув Фауджа Сінгх, відомий як найстарший марафонець планети. Йому було 114 років. Як повідомив його біограф Хушвант Сінгх, трагедія сталася напередодні вдень у селі Біас індійського штату Пенджаб.

Про це пише CNN.

«Він був збитий невідомою машиною, коли переходив дорогу. Спочивай з миром, мій дорогий Фауджа», — написав Хушвант Сінгх.

Лондонський клуб бігунів Sikhs In The City, де Сінгх тривалий час тренувався, підтвердив сумну новину.

Фауджа Сінгх почав займатися бігом лише у 89 років, після смерті дружини. Його найвідоміший марафон — забіг у Торонто 2011 року. Тоді він подолав 42 кілометри за 8,5 годин і став першою людиною, яка подолала марафонську дистанцію у віці 100 років. Цей рекорд, щоправда, так і не потрапив до Книги рекордів Гіннесса, оскільки Сінгх не мав офіційного свідоцтва про народження.

Нагадаємо, в окрузі Вадодара, що в індійському штаті Гуджарат, у середу зранку сталася трагічна аварія — обвалився міст Муджпур Гамбхіра, внаслідок чого близько семи автомобілів злетіли у річку Вішвамітрі.

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Дата публікації
Кількість переглядів
762
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