Помер "найстрашніший бодибілдер світу": 36-річний білорус вживав 16 500 калорій на день – фото

"Найстрашніший бодибілдер світу" з Білорусі, відомий своєю екстремальною статурою, помер у віці 36 років.

Про це повідомляє Daily Star.

Ілля "Голем" Єфімчик був відомий своєю дієтою: він харчувався сім разів на день і поглинав приголомшливі 16 500 калорій, зокрема 108 шматків суші та 2,5 кілограма стейка.

Його прозвали "158-кілограмовим звіром", а також мутантом, він мав зріст 185 см, груди – 155 см, а біцепси випирали на 63 см.

Серед його досягнень жим штанги лежачи вагою 272 кг, станова тяга вагою 318 кг і присідання з такою ж вагою.

Ілля "Голем" Єфімчик / Фото: instagram.com/supersportguru

У шкільні роки в Білорусі він важив лише 70 кг і, як повідомлялося, не міг відтискатися від підлоги. Одного разу він сказав: "Моє перетворення – це результат років наполегливих тренувань і дисципліни в поєднанні з розумінням фізіології фізичних вправ і харчування. Моя місія полягає в тому, щоб прищеплювати людям трудову етику, щоб вони могли долати свої страхи і впевнено діяти на благо себе і тих, хто їх оточує".

Ілля "Голем" Єфімчик / Фото: instagram.com/supersportguru

6 вересня у Іллі вдома стався серцевий напад. Його дружина Анна відчайдушно робила непрямий масаж серця, поки чекала на швидку допомогу. Його доправили до лікарні, але, попри всі зусилля, врятувати його не вдалося. Офіційно про його смерть оголосили 11 вересня.

Заохочуваний шкільним вчителем, він знайшов натхнення у м'язистій статурі Арнольда Шварценеггера та Сильвестра Сталлоне. Перед своєю передчасною смертю він прагнув збільшити вагу до 172 кг.

Ілля "Голем" Єфімчик / Фото: instagram.com/supersportguru

Народившись у Білорусі, він переїхав до Чехії, США і, нарешті, Дубая, де змінив декілька домівок.

Ілля "Голем" Єфімчик / Фото: instagram.com/supersportguru

Нагадаємо, нещодавно помер ведучий КВК Олександр Масляков, який підтримував вторгнення РФ в Україну. Путініст неодноразово відвідував окуповані українські території.

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