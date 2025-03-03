Помер найвідоміший у світі донор, чия кров врятувала життя понад 2 мільйонів немовлят

У Новому Південному Уельсі (Австралія) на 88 році життя помер Джеймс Гаррісон, донор, якого визнали героєм за його внесок у порятунок мільйонів життів. Він був відомий тим, що його плазма врятувала понад 2 мільйони немовлят. Гаррісон помер уві сні.

Про це пише ВВС.

Джеймс Гаррісон, який став донором після важкої операції в 14 років, був одним із найплодовитіших донорів в історії. Його кров, що містила рідкісне антитіло Anti-D, рятувала немовлят, чиї матері мали ризик для життя через несумісність крові. Гаррісон продовжував здавати плазму протягом понад 60 років.

Ін'єкції анти-D - це один з важливих методів профілактики смертельної хвороби крові у новонароджених, яка називається гемолітичною хворобою плода та новонародженого (ГХБН). Це захворювання розвивається, коли кров матері не сумісна з кров'ю її дитини. Якщо організм матері виявляє еритроцити плоду як чужорідні, він виробляє антитіла, що атакують ці клітини. Це призводить до серйозних проблем зі здоров'ям дитини, таких як анемія, серцева недостатність або навіть смерть.

До того як ін'єкції анти-D стали доступними в середині 1960-х років, кожна друга дитина з діагнозом ГХБН помирала. Завдяки винаходу цього методу, смертність значно знизилася. Ін'єкції анти-D вводяться матері, якщо вона має Rh-негативний тип крові, а її дитина має Rh-позитивний тип крові. Це допомагає запобігти виробленню антитіл проти еритроцитів дитини.

Цей метод значно знизив ризики для здоров'я новонароджених. В Австралії менше 200 донорів анти-D допомагають понад 45 000 матерям щороку. Це стало можливим завдяки донорству та підтримці організацій, таких як Австралійська служба крові Червоного Хреста.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що британський фізик-теоретик Пітер Гіґґз, який передбачив існування елементарної частинки, що може допомогти розгадати взаємодію темної матерії і природу Всесвіту, помер у віці 94 років.

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