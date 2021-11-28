Помер один із засновників російського року, співак і композитор Олександр Градський

Помер один із засновників російського року, співак і композитор Олександр Градський

Кілька днів тому він потрапив до лікарні з інсультом.

У Москві у віці 72 років помер російський співак і композитор, один із засновників російського року Олександр Градський.

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Про це повідомляє російська служба BBC.

Зазначається, що напередодні ЗМІ повідомляли, що артист потрапив до лікарні у Москві з підозрою на інсульт і перебував у реанімації. Також повідомлялося, що його здоров'я різко погіршилося після того, як він перехворів на коронавірус у вересні.

Олександр Градський народився 3 листопада 1949 року у Копейську Челябінської області. Займатися музикою він почав ще у шкільні роки - у 1960-х роках заснував рок-гурти "Слов'яни" та "Скоморохи".

Широке визнання прийшло до нього у 1974 році, коли на екрани вийшов фільм Андрія Кончаловського "Романс про закоханих", музику до якого написав Градський. У 1976 році Градський вперше виконав пісню "Как молоды ми были", написану композиторкою Олександрою Пахмутовою та поетом Миколою Добронравовим. Композиція у його виконанні отримала приз фестивалю "Пісня-77" та стала однією з найпопулярніших пісень у його виконанні. У 1990-ті роки Градський став лауреатом Державної премії РФ та отримав звання народного артиста Росії.

Від 2012 до 2015 року Градський був членом журі російського "Голосу", у перших трьох сезонах якого перемагали учасники його команди.

Олександр Градський володів власним музичним театром "Градський Хол", який працює у Москві від 2014 року.