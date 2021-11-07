Помер один із засновників відомої реггі-групи UB40 Астро

Життя Теренса Вілсона обірвалось після нетривалої хвороби.

На 64 році пішов з життя колишній вокаліст і співзасновник відомої британської реггі-групи UB40 Теренс Вілсон, більш відомий як Астро.

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Про це повідомляється на офіційній сторінці колективу у Twitter.

"Ми дізналися сумну новину про те, що колишній учасник UB40 Теренс Вілсон, відомий як Астро (Astro), помер після нетривалої хвороби. Наші щирі співчуття його родині", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що група UB40 була заснована в 1979 році в Бірмінгемі. Його засновниками окрім Астро були Браян Треверс Джиммі Браун, Ерм Фолконер та Алі Кемпбелл. Групу називають однією серед найбільш популярних у своєму жанрі.

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