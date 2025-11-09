Помер один із найвідоміших у світі телеведучих

Колишній ведучий Top Gear та Fifth Gear помер у віці 68 років / © Фото з відкритих джерел

Реклама

Колишній ведучий легендарного автомобільного шоу Top Gear Квентін Вілсон помер у віці 68 років після короткої боротьби з раком легенів.

Як повідомила родина, він пішов із життя мирно в оточенні близьких у суботу, передає The Independent.

“Квентін, справжнє національне надбання, приніс у наші вітальні радість водіння — від двигунів внутрішнього згоряння до електромобілів”, — йдеться у заяві родини.

Реклама

Вілсон став відомим завдяки участі в Top Gear на BBC поруч із Джеремі Кларксоном і Джеймсом Меєм, а згодом вів програму Fifth Gear. Його дотепність і глибокі знання автомобільної індустрії зробили його улюбленцем мільйонів глядачів.

Колеги називали Вілсона “людиною з великим серцем і ще більшим почуттям гумору”.

Окрім роботи на телебаченні, він був активним громадським діячем, виступав за права водіїв і популяризацію електромобілів, започаткувавши кампанії FairFuel і FairCharge.

“Задовго до того, як це стало модним, він уже бачив майбутнє за електрокарами”, — згадують його близькі.

Реклама

У Вілсона залишилися дружина Мікаела, троє дітей і троє онуків. Родина просить не турбувати їх у період скорботи.