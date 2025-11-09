ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
1882
Час на прочитання
1 хв

Помер один із найвідоміших у світі телеведучих

Пішов із життя колишній ведучий Top Gear Квентін Вілсон. Тележурналіст помер у віці 68 років після короткої боротьби з раком легенів.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Колишній ведучий Top Gear та Fifth Gear помер у віці 68 років

Колишній ведучий Top Gear та Fifth Gear помер у віці 68 років / © Фото з відкритих джерел

Колишній ведучий легендарного автомобільного шоу Top Gear Квентін Вілсон помер у віці 68 років після короткої боротьби з раком легенів.

Як повідомила родина, він пішов із життя мирно в оточенні близьких у суботу, передає The Independent.

“Квентін, справжнє національне надбання, приніс у наші вітальні радість водіння — від двигунів внутрішнього згоряння до електромобілів”, — йдеться у заяві родини.

Вілсон став відомим завдяки участі в Top Gear на BBC поруч із Джеремі Кларксоном і Джеймсом Меєм, а згодом вів програму Fifth Gear. Його дотепність і глибокі знання автомобільної індустрії зробили його улюбленцем мільйонів глядачів.

Колеги називали Вілсона “людиною з великим серцем і ще більшим почуттям гумору”.

Окрім роботи на телебаченні, він був активним громадським діячем, виступав за права водіїв і популяризацію електромобілів, започаткувавши кампанії FairFuel і FairCharge.

“Задовго до того, як це стало модним, він уже бачив майбутнє за електрокарами”, — згадують його близькі.

У Вілсона залишилися дружина Мікаела, троє дітей і троє онуків. Родина просить не турбувати їх у період скорботи.

Дата публікації
Кількість переглядів
1882
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie