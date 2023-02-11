Помер останній лідер комуністичної Східної Німеччини Ганс Модров: чим запам'ятався

Прем'єр-міністр НДР розпочав ринкові реформи в комуністичній частині Німеччини, але критикував об'єднання країни, стверджуючи, що воно було здійснене надто поспішно.

У суботу, 11 лютого, у віці 95 років помер Ганс Модров, який був останнім комуністичним лідером Східної Німеччини. До квітня 1990 року він займав посаду прем’єр-міністра Німецької демократичної республіки (НДР), його перебування на цій посаді закінчилося першими і єдиними вільними виборами в країні, яка перебувала під впливом Кремля.

Про смерть німецького політика повідомила у Twitter парламентська група Лівої партії, яку на старості років продовжував консультувати Ганс Модров.

Упродовж 16 років, починаючи від 1973 року, цей політичний діяч Східної Німеччини, яка перебувала під повним контролем Москви, був головою комуністичної партії в Дрездені. Його вирізняла схильність до аскетизму та критика тогочасної комуністичної верхівки НДР через схильність до розкошів. Ганс Модров відмовився від партійних пільг і наполіг на тому, щоб жити в звичайній квартирі.

Mein geschätzter Genosse Hans Modrow ist im Alter von 95 Jahren verstorben. Seiner Familie mein herzliches Beileid! Hans war ein zutiefst aufrichtiger und kämpferischer Sozialist. Bis ins hohe Alter war er ein wichtiger Ratgeber in unserer Partei, dessen Klugheit fehlen wird. pic.twitter.com/FSLENdpEON — Dietmar Bartsch (@DietmarBartsch) February 11, 2023

У листопаді 1989 року, через кілька днів після падіння Берлінської стіни, що поклало початок об’єднанню Німеччини, Ганс Модров очолив уряд НДР, запросивши до нього представників опозиційних партій.

Після відставки голови правлячої Соціалістичної єдиної партії Німеччини та голови Державної ради НДР Егона Кренца на початку грудня того ж року Модров став головною політичною фігурою Східної Німеччини.

Чим запам'ятався політик

Уряд Модрова заснував в НДР агентство, відповідальне за перехід Східної Німеччини до ринкової економіки. “Закон Модрова” дозволяв власникам будинків і ферм купувати землю, на якій стояла їхня власність.

Ганс Модров залишив посаду прем’єр-міністра у квітні 1990 року після проведення перших демократичних виборів.

Пізніше колишній прем'єр працював у Бундестазі об'єднаної Німеччини та в Європарламенті. Він був членом Партії демократичного соціалізму (PDS), яка була партією-спадкоємицею колишніх правлячих комуністів Східної Німеччини (SED), а пізніше була поглинена Лівою партією.

Модров критикував об'єднання Німеччини, стверджуючи, що воно було здійснене надто поспішно і що Східній Німеччині слід було домовитися про додаткові поступки під час процесу.

У старості Модров продовжував консультувати Ліву партію . Він сказав, що відчуває "постійну відповідальність перед колишніми громадянами [Східної Німеччини]".

Нагадаємо, у листопаді минулого року помер давній соратник президента РФ Володимира Путіна, колишній очільник Федеральної служби з контролю за наркотиками (ФКСН) Віктор Черкесов. Йому було 72 роки, причина смерті невідома.

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