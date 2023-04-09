Помер останній прокурор Нюрнберзького процесу Бен Ференц: що він говорив про війну в Україні та Путіна

Раніше він говорив, що "хоче бачити Путіна за ґратами".
У суботу, 8 квітня, помер колишній прокурор Нюрнберзького процесу Бен Ференц, який домігся засудження 22 командирів нацистського режиму. Йому було 103. Він був останнім прокуророр Нюрнберзького процесу, що дожив до цього часу.
Про це з посиланням на його сина пише NBC News.
"На той час Ференцу було 27 років. Він відіграв вирішальну роль у забезпеченні компенсацій тим, хто пережив Голокост, і створенні Міжнародного кримінального суду в Гаазі", - йдеться у статті видання.
11 березня Ференцу виповнилося 103 роки.
Що Ференц казав про війну в Україні та Путіна
Останній прокурор Нюрнберзького процесу вважав, що російський президент Володимир Путін має бути засуджений за злочини проти людства, які скоюють російські війська в Україні. На його думку, це можна зробити. Він впевнений, що Путін може бути ув'язнений, як свого часу засуджений за геноцид лідер боснійських сербів Радован Караджич.
"Це дуже реалістично. Все, що потрібно, - рішучість зробити це, адже вони не живуть на Місяці. Я хочу бачити Путіна за ґратами, це можливо", - говорив Ференц.
Що відомо про Ференца: коротка біографія
Ференц народився 1920 року в сім’ї угорських євреїв. Коли йому було 10 місяців, його сім’я емігрувала до Сполучених Штатів і оселилася в Нью-Йорку. Коли Друга світова війна охопила Європу, він пішов в армію. Брав участь у спецоперації із висадження десанту у Нормандії та битві при Балджі.
Пізніше його перевели до підрозділу, відповідального за збір доказів військових злочинів. Ференц відвідав численні концентраційні табори — Бухенвальд, Маутхаузен, Флоссенбюрг, Ебензе.
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