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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Помер Папа Франциск: що пишуть ЗМІ про "складний спадок" понтифіка

Під керівництвом Франциска Католицька церква пережила цілу низку принципових змін, йому дивовижним чином вдалося зберегти популярність і серед прихильників значно консервативніших поглядів.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
21 квітня не стало Папи Римського

21 квітня не стало Папи Римського / © Associated Press

Папа Франциск помер у Великодній понеділок, 21 квітня, у віці 88 років у своїй резиденції у ватиканському будинку Санта-Марта. Його поховають у базиліці Санта-Марія Маджоре.

Папа Римський Франциск залишив після своєї смерті складний спадок, пише Politico.

«Папі вдалося дещо змінити тисячолітню структуру Церкви, відкривши високі посади у Ватикані для жінок і мирян. Але загалом ці хаотичні реформи лише дратували консерваторів і розчаровували лібералів», — пишуть журналісти.

Наприклад, він зберіг заборону на жіноче священство і під тиском африканських єпископів був змушений пом’якшити заяву про благословення одностатевих пар.

«Франциск залишався суперечливою фігурою і на міжнародній арені. Він здобув підтримку у країнах глобального Півдня, але наразився на критику з боку прихильників на Заході через заклики до миру в Україні, мовчання щодо утисків релігійних меншин. Його стиль керівництва також був непередбачуваним: він міг скасувати плани через журналістські витоки або порушити обіцянки», — продовжили журналісти.

Через це проти Франциска формувалася дедалі радикальніша опозиція, особливо серед консерваторів у США.

Неформальним лідером опозиції став кардинал-ультраконсерватор Реймонд Берк — він казав, що Католицька церква стала «занадто фемінізованою», а брак священників — наслідок введення дівчат-служителів. Берк неодноразово вступав у конфлікти з Франциском через його «прогресивний порядок денний», зокрема в питанні доступу до причастя для розлучених, повторно одружених вірян, та через обмеження латинської меси. Папа відповів, відсторонивши Берка і позбавивши його привілею жити в субсидованій ватиканській квартирі.

«Франциск не був м’якотілий, — пише Politico. — За його зовнішністю ховалися вміння зводити лобами суперників і атакувати зненацька. У побуті він не соромився щодо образ — називав своїх критиків „божевільними“. Деякі стверджували, що Франциск — „антихрист“ і що папський престол вакантний».

Нагадаємо, сьогодні вся увага прикута до Ватікана через смерть Папи Римського. Франциск пішов з життя 21 квітня — останнім часом він хворів.

Як і коли обиратимуть нового Папу — читайте у новині.

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