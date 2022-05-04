Помер перший керівник незалежної Білорусі Станіслав Шушкевич

У ніч прти 4 травня у Мінську помер перший керівник незалежної Республіки Білорусь Станіслав Шушкевич.

Йому було 87 років. До слова, стан Шушкевича погіршився після перенесеного COVID-19. Через хворобу він деякий час перебував у реанімації.

Про це повідомила його дружина Ірина.

Шушкевич був народним депутатом СРСР, а згодом його обрали першим заступником голови Верховної Ради. Після серпневого путчу 1991-го очолив білоруський парламент. Саме Станіслав Шушкевич від Білорусі підписав у 1991 році Біловезьку угоду, яка припинила існування СРСР.

Полтик брав участь у президентських виборах 1994 року, але у другий тур не вийшов. Слід зауважити, що Шушкевич критикував політику Олександра Лукашенка.

Як повідомлялося, збройні сили Білорусі продовжують посилювати українсько-білоруський кордон в Брестській і Гомельській областях.

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