Помер перший у світі чоловік зі свинячою ниркою: у чому причина

Окрім хвороби нирок, пацієнт також страждав на діабет 2-го типу та гіпертонію.

Перший у світі пацієнт, якому лікарі пересадили генетично модифіковану нирку свині, помер майже через два місяці після трансплантації. Лікарі стверджують, що смерть Ріка Слеймана не була пов'язана з пересадкою органу.

Про це повідомляє ВВС.

У березні 2024 року лікарі Массачусетської загальної лікарні в Бостоні пересадили генетично модифіковану нирку свині в тіло Ріка Слеймана, 62-річного американця, який страждає на термінальну стадію захворювання нирок.

Представники американської лікарні заявили, що ця операція стала першою в галузі ксенотрансплантації — трансплантації органів або тканин від одного виду до іншого, що вважається потенційним рішенням проблеми нестачі органів у всьому світі.

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У неділю, 12 травня, вони повідомили про смерть Ріка Слеймана, яка однак не була пов'язана з трансплантацією.

“У нас немає жодних ознак того, що смерть стала результатом його недавньої трансплантації. Містер Слейман назавжди вважатиметься маяком надії для багатьох пацієнтів, які перенесли трансплантацію, у всьому світі, і ми глибоко вдячні за його довіру та бажання розвивати сферу ксенотрансплантації”, – заявили лікарі Массачусетської лікарні в Бостоні.

Окрім хвороби нирок, Слейман також страждав на діабет 2-го типу та гіпертонію. У 2018 році йому пересадили людську нирку, але через п'ять років вона почала давати збій.

Після трансплантації свинячої нирки 16 березня його лікарі підтвердили, що йому більше не потрібен діаліз, оскільки новий орган функціонує добре.

Родичі померлого пацієнта віддали належне команді лікарів, які доглядали за ним.

"Наша сім'я глибоко засмучена раптовою смертю нашого улюбленого Ріка, але знаходить розраду в тому факті, що він був джерелом натхнення для багатьох людей", - йдеться в заяві його родичів.

Трансплантована нирка походить від свині, генетично модифікованої для видалення шкідливих генів свині та додавання певних людських генів для покращення сумісності з людьми. Без генетичної модифікації людський організм здійснив би її негайне відторгнення. Вчені також інактивували ендогенні ретровіруси свиней в організмі тварини-донора, щоб усунути будь-який ризик інфікування людини.

Нагадаємо, восени 2023 року другий у світі чоловік, якому пересадили серце свині, помер через шість тижнів після імплантації органу.

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