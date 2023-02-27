Помер політолог Гліб Павловський, який був радником Путіна і розробляв кампанію Януковича

На 72 році помер російський політтехнолог Гліб Павловський, який у 2000-х був радником Путіна, а 2004 року брав участь у президентській кампанії Віктора Януковича.

Про смерть політолога повідомив його друг, завідувач кафедри місцевого самоврядування Національного дослідницького університету РФ Вища школа економіки Симон Кордонський, пишуть російські ЗМІ.

Що слало причиною смерті - наразі не повідомляється.

Що відомо про Гліба Павловського

Гліб Павловський народився в Одесі 5 березня 1951. Павловський - засновник "Фонда ефективної політики". Він був відомий як ключовий політтехнолог Кремля під час перших термінів президента Володимира Путіна. Його фонд розробляв першу передвиборчу кампанію Путіна. У 2000-2011 роках був радником Путіна, ідеологом першої фази путінізму. У 2004 на чолі групи московських політтехнологів приїжджав до Києва і активно втручався в українську внутрішню політику та президентські вибори на користь Віктора Януковича.

Павловський був заступником голови правління видавничого дому "Коммерсант" і працював у низці інших ЗМІ.

ЗМІ називали Павловського "головним політтехнологом Кремля", "ідеологом Путіна", поки у 2012 році він не перейшов до опозиції чинній російській владі.

Нагадаємо, у середу, 8 лютого, стало відомо про смерть російського пропагандиста і неонациста з формування "Світла Русь" Ігоря Мангушева, якому напередодні прострелили голову. За словами медиків, у Мангушева стріляли з близької відстані.

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