Помер польський генерал, який погрожував атакувати Калінінградську область Росії

Польський генерал Вальдемар Скшипчак / © charter97.org

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Помер польський генерал Вальдемар Скшипчак, який погрожував атакувати Калінінградську область Росії. Йому було 69 років.

Про смерть генерала на порталі X повідомив міністр оборони Польщі.

«До нас дійшла сумна новина про смерть генерала Вальдемара Скшипчака. Це велика втрата для його близьких та для всієї нашої військової родини. Професіоналізм, відданість Батьківщині, патріотизм — ось слова, які спадають на думку, коли ми згадуємо Пана Генерала. Дякую за тисячі підготовлених солдатів, за командування ними як у країні, так і на місіях. За досвід, яким Генерал до кінця ділився з молодим поколінням. Сьогодні наші думки та молитви із сім’єю, яка сумує за втратою», — написав міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш.

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Біографія генерала Вальдемара Скшипчака з раннього дитинства була тісно пов’язана з армією. Він народився 19 січня 1956 року у Щецині. Юність провів у Колобжегу, де його батько протягом 20 років служив у 32-му механізованому полку. 1991 року Вальдемар Скшипчак став командиром цієї частини.

Продовжуючи сімейну традицію, він розпочав військове навчання у 1976 році. Був випускником Танкового училища імені Стефана Чарнецького у Познані, Академії Генерального штабу Війська Польського у Варшаві, а також пройшов післядипломні оперативно-стратегічні курси в Академії національної оборони у Варшаві.

У період з 2006 по 2009 рік військовий обіймав посаду командувача Сухопутних військ. Раніше він командував, зокрема, багатонаціональною дивізією «Центр-Південь» в Іраку. У 2012–2013 роках він виконував обов’язки заступника міністра оборони з питань озброєння та модернізації.

Після виходу з армії Скшипчак почав активно виступати у ЗМІ як військовий експерт. Започаткував блог, на якому коментував поточну ситуацію в польській армії. Генерал також давав інтерв’ю Charter97.org.

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Генерал Вальдемар Скшипчак мав на своєму рахунку безліч польських та зарубіжних нагород, зокрема Кавалерський хрест, Командорський хрест Ордену Відродження Польщі, Золотий Хрест Заслуги. Він також був удостоєний звання Офіцера Ордену «Легіон Заслуг» у США та Великого Офіцера Ордену Заслуги у Португалії.

Нагадаємо, польський генерал Валдемар Скшипчак заявляв, що російські окупанти, ймовірно, не зупиняться на вже захопленій території і просуватимуться далі. Він також заявив, що у цій ситуації «єдиний порятунок для України — це переговори».