Помер продюсер Аарон Кауфман, який на початку війни був в Україні і зняв фільм про вторгнення Росії

Його не стало у віці 51 року.

Помер відомий американський режисер та продюсер Аарон Кауфман, який разом із актором Шоном Пенном зняв фільму про війну в Україні "Суперсила".

Про це пише видання Variety, із посиланням на продюсера Чеда Верді. Кауфман пішов з життя 17 жовтня у віці 51 рік у Лас-Вегасі. Попередньо зазначається, що причиною смерті міг стати серцевий напад.

Аарон Кауфман / Фото: Associated Press

До слова, Аарон Кауфман підтримував Україну у війні з Росією. Ба більше, коли розпочалося повномасштабне російське вторгнення, продюсер не квапився покидати Київ. Він на деякий час залишився в Україні у компанії президента Володимира Зеленського. До слова, таким чином режисер збирав інформацію для документального фільму "Суперсила", який він створив з актором Шоном Пенном.

Стрічка побачила світ на кінофестивалі Берлінале у лютому 2023 року, а світова прем'єра відбулася у вересні. Фільм Пенна та Кауфмана розповідає про повномасштабне вторгнення Росії до України. Його знімали як в тилу, так і на передовій. Картина показує РФ як терористичну країну, а однією з головних тем "Суперсили" є надання Україні військової допомоги.

Аарон Кауфман та Шон Пенн / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше стало відомо, що загинув колишній учасник популярного гурту One Direction Ліам Пейн. Його знайшли мертвим в Аргентині біля готельного номера, де він проживав.

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