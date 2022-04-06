Помер російський політик Володимир Жириновський — Офіційно

Політику було 75 років.

Про смерть лідера Ліберально-демократичної партії та українофобського російського політика Володимира Жириновського стало відомо 6 квітня.

Про це повідомив речник Держдуми В'ячеслав Володін просто під час засідання. Після цього почалася хвилина мовчання.

Нагадаємо, 25 березня у Росії вже повідомляли про смерть Жириновського. Тоді він нібито перед "смертю" останню добу провів у комі.

Однак того ж дня з’явилась інформація, що політик живий, проте в тяжкому стані. Про це, зокрема, тоді повідомив очільник Держдуми Росії В'ячеслав Володін.

Водночас у російському МОЗ заявили, що стан Жириновського стабільний, а лікарі продовжують надавати йому "всю можливу в цій ситуації" допомогу.

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