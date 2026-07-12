Помер сенатор США Ліндсі Ґрем, який палко підтримував Україну

Ліндсі Грем / © Associated Press

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Учора ввечері пішов із життя відомий американський політик, сенатор-республіканець від штату Південна Кароліна Ліндсі Ґрем.

Про це офіційно повідомили на сторінці сенатора в Х.

«Сім'я сенатора Грема дякує за молитви в цей скрутний час і просить про дотримання конфіденційності в цей неймовірно складний період», — йдеться у заяві.

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Днями Ліндсі Ґрем відвідав Київ, де поспілкувався з українськими журналістами.

Під час розмови сенатор заявив, що президент США Дональд Трамп почав демонструвати більшу прихильність до України, оскільки його вразили успіхи українських сил на полі бою та здатність ефективно протистояти значно сильнішому противникові.

За словами Ґрема, особливе враження на американського президента справили українські військові технології.

«Гадаю, президент Трамп любить переможців. І він бачить Україну саме серед переможців. Те, що президент Трамп побачив в Україні, справило на нього сильне враження. Україна чинить на Росію дуже серйозний тиск», — заявив сенатор.

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