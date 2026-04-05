Помер творець ракети "Циркон", якою РФ атакує Україну (фото)

Циркон / © ТСН.ua

У неділю, 5 квітня, в Росії повідомили про смерть генерального директора та генерального конструктора підмосковного «НПО машинобудування», розробника ракети 3М22 «Циркон» Олександра Леонова.

Про це заявили російські пропагандистські агентства і ЗМІ з посиланням на пресслужбу підприємства.

Леонов мав звання «героя праці РФ» і очолював підприємство в Реутові, яке входить до корпорації «Тактичне ракетне озброєння». Саме це об’єднання є головним розробником низки ракетних комплексів, зокрема гіперзвукових ракет «Циркон» та блоків «Авангард».

Що відомо про ракету «Циркон»

Ракета 3М22 «Циркон» — це російська гіперзвукова протикорабельна ракета, яку країна-агресорка використовує для ударів по наземних цілях в Україні.

За заявами розробників, ракета здатна розвивати швидкість до 9 Махів (приблизно 11 000 км/год). А згідно із заявленими даними, має дальність польоту від 600 до 1000 км.

Спочатку вона розроблялася для базування на кораблях та підводних човнах, проте РФ адаптувала її для запусків з мобільних берегових комплексів (наприклад, «Бастіон»).

Через високу швидкість та маневровість на фінальному етапі польоту ракета є надзвичайно складною ціллю для систем ППО. Проте українські Повітряні сили вже мають досвід успішного збиття «Цирконів» за допомогою систем Patriot та SAMP/T.

Атаки «Цирконами» по Україні

Росія почала використовувати «Циркони» для атак на українські міста, зокрема Київ, 2024 року. Головна небезпека цієї зброї полягає в дуже короткому часі підльоту. Від моменту запуску з Криму до ударів по центральних регіонах України минають лічені хвилини, що часто не залишає мирним жителям достатньо часу, щоб дістатися укриттів після сигналу тривоги.