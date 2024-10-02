"Помер від поранення в голову": у Підмосков'ї знайшли застреленого "ексміністра" "ЛНР" – ЗМІ

Тіло "екс-міністра" "ЛНР" Костянтина Завізєнова виявили в Істринському районі на ділянці в його заміському будинку.

У Росії, в Підмосков'ї, з вогнепальним пораненням голови знайдено "ексміністра" палива, енергетики та вугільної промисловості так званої "ЛНР" Костянтина Завізєнова.

Про це повідомляє ВЧК-ОГПУ із посиланням на власні джерела.

"Він помер від поранення в голову. Прибулі на місце події поліцейські виявили в будинку його неповнолітнього сина, а також кілька мисливських рушниць. За словами дитини, батько пив горілку і розмовляв із ним про життя. Потім він планував виїхати спати до готелю, а вранці забрати рушниці та їхати на полювання на Камчатку", – йдеться в повідомленні.

На фото Костянтин Завізєнов у центрі Фото: primamedia

Що відомо про Костянтина Завізєнова

Завізєнов народився у російській Пермі. 50-річний росіянин працював в інвестиційних департаментах Міненерго РФ, Мінпроменерго РФ, а також у концерні "Росенергоатом".

Як зазначає джерело, о 2010-2016 рр Завізєнов був директором з управління ризиками в "Інтер РАО ЄЕС" – найбільшій в Росії енергетичній компанії, яку 2010 року очолив син зберігача активів Путіна – Борис Ковальчук.

У серпні 2022 року Завізєнов був призначений "міністром" палива, енергетики та вугільної промисловості незаконного формування "ЛНР".

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