Помер основоположник громадського руху "Хізмет", турецький опозиціонер Фетхуллах Ґюлен.

Про це повідомило видання Hürriyet.

"Помер лідер ФЕТО Фетуллах Ґюлен", — повідомив представник газети Hürriyet.

Повідомляється, що його здоров'я останнім часом суттєво погіршилося через ниркову недостатність, діабет і деменцію. Його стан погіршувався після висилки з Пенсильванії, що стало причиною суперечок між європейськими та американськими командами в організації.

Громадський рух "Хізмет"

Громадський рух "Хізмет", заснований Фетхуллахом Ґюленом, виник у Туреччині наприкінці 20 століття. Основною метою руху є просування освіти, соціальної справедливості та міжкультурного діалогу.

Біографія

Фетхуллах Ґюлен народився 27 квітня 1941 року в селі Кормазар.

Отримав релігійну освіту в ісламських школах і медресе, в 1980-х роках започаткував рух, який акцентував увагу на освіті, соціальному розвитку та міжкультурному діалозі. Він заснував мережу шкіл та благодійних організацій в Туреччині та за кордоном.

Його взаємини з президентом його країни Реджепом Таїпом Ердоганом погіршилися після корупційних скандалів 2013 року. Після невдалої спроби перевороту 2016-го, коли Ґюлен був звинувачений у його організації, він отримав притулок у США.

Нагадаємо, Туреччина запропонувала свою стратегію для завершення війни між Росією та Україною, в якій виклала детальний план дій для сприяння мирному врегулюванню.

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