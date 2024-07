Помер винахідник тірамісу: його історія та фото

У віці 81 року помер кондитер, якого багато хто вважає винахідником тірамісу.

Про це повідомляє Need To Know.

Роберто "Лолі" Лінгуанотто пішов із життя 28 липня після тривалої хвороби. Його ім'я нерозривно пов'язане з декадентським десертом.

Лінгуанотто був кондитером у відомому ресторані Le Beccherie в Тревізо, Італія, коли він нібито винайшов його. Пудинг зі смаком кави має декілька історій походження.

Роберто Лінгуанотто / Фото: Jam Press

За однією з них, Лінгуанотто випадково впустив маскарпоне в миску з цукром і яйцями. Пізніше він та співавторка винаходу Альба ді Пілло-Кампеоль – дружина власника Le Beccherie Адо Кампеоля – додали до нього дамські пальчики, змочені в еспресо.

Тірамісу / Фото: ТСН.ua

Журналіст Джіджі Падовані, який став близьким другом Лінгуанотто, став співавтором книжки "Tiramisù" разом з його дружиною Кларою. Він згадував: "Дуже швидко цей десерт став основною стравою в Le Beccherie. Його подавали на круглому підносі з дамськими пальчиками, змоченими в каві, і двома шарами вершків та маскарпоне. Через декілька років, 1983-го, рецепт тірамісу вперше опублікували в гастрономічному журналі Тревізо. Потім Le Beccherie привіз його до Венеції, а згодом поширив по всьому світу. Починаючи від 1990-х років, десерт став відомим повсюдно".

Роберто Лінгуанотто / Фото: Jam Press

Повідомляється, що Лінгуанотто був дуже популярним серед своїх колег, попри те, що був сором'язливим і стриманим. Він провів багато років, працюючи за кордоном, перш ніж повернувся до рідної Венеції.

Президент регіону Лука Дзайя сказав: "Я приєднуюся до жалоби щодо смерті Роберто Лінгуанотто, який справив значний вплив на світ кондитерської справи. Сьогодні тірамісу є всесвітньо визнаним кулінарним шедевром. Значною мірою його успіх завдячує його майстерності як кондитера та відданості справі створення унікального та неповторного венеціанського делікатесу. Він підняв тірамісу на перше місце як серед національних, так і серед міжнародних десертів".

Роберто Лінгуанотто / Фото: Jam Press

Нагадаємо, помер відомий український диктор Василь Манько. Його не стало у віці 77 років.

Читайте також: