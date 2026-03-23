Помер власник OnlyFans з Одеси Леонід Радвінський: що відомо про його смерть

Леонід Радвінський / © Фото з відкритих джерел

У віці 43 років пішов із життя Леонід Радвінський — власник платформи OnlyFans та мільярдер родом з Одеси. Причиною смерті стала тривала боротьба з онкологічним захворюванням.

Про це пише Bloomberg.

Інформацію про смерть бізнесмена підтвердила лондонська компанія Fenix International Ltd, якій належить сервіс. У заяві, надісланій електронною поштою, зазначено, що Радвінський «мирно помер після тривалої хвороби», а родина просить про конфіденційність.

Що відомо про діяльність Леоніда Радвінського в OnlyFans

Леонід Радвінський придбав контрольний пакет акцій OnlyFans 2018 року в засновників — Гая та Тіма Стоклі. Під його керівництвом платформа перетворилася на глобальне культурне явище, змінивши модель монетизації контенту для дорослих.

Згідно зі звітом 2024 року, дохід компанії сягнув 1,4 млрд доларів. А аудиторія платформи розширилася до 377 млн користувачів та понад 4,6 млн зареєстрованих авторів. Водночас фінансові успіхи сервісу дозволили Леоніду Радвінському, починаючи від 2021 року, виплатити собі близько 1,8 млрд доларів у формі дивідендів.

Платформа працює за моделлю 20% комісії з усіх транзакцій. Попри спроби залучити шеф-кухарів та спортсменів, сервіс залишається найбільш відомим через порнографічний контент, який заборонений у більшості інших соціальних мереж.

Що буде далі з OnlyFans

Як пише видання, смерть власника ставить під питання подальшу структуру управління OnlyFans. За даними компанії, 2024 року Радвінський передав свої активи до трасту.

Повідомляється, що до останнього часу бізнесмен вів переговори про продаж 60% акцій платформи. Потенційна вартість підприємства оцінювалася у 5,5 млрд доларів. Зокрема, інвестиційна фірма Architect Capital із Сан-Франциско розглядала можливість угоди на суму близько 2 млрд доларів. Проте станом на лютий переговори перебували на ранній стадії.

Леонід Радвінський — що відомо про нього

Леонід Радвінський народився в Одесі. У дитячому віці його родина емігрувала до Чикаго. Останні роки він мешкав у Флориді. Підприємець вів закритий спосіб життя і вкрай рідко давав інтерв’ю.

Окрім бізнесу, Радвінський займався благодійністю. Він підтримував: Меморіальний онкологічний центр Слоуна Кеттерінга, ініціативи з відкритим програмним кодом та організації із захисту тварин.

