Помер всесвітньо відомий архітектор Френк Гері: що про нього відомо

Френк Гері / © Associated Press

Світ втратив одного з найвидатніших архітектурних візіонерів ХХ століття Френка Гері, автора культових будівель, серед яких Музей Гуггенхайма у Більбао та Концертна зала Волта Діснея, помер у віці 96 років у своєму домі в Санта-Моніці після нетривалого захворювання дихальних шляхів.

Про смерть архітектора повідомив представник компанії Gehry Partners. Матеріали підготували Нік Гласс та Фіона Сінклер Скотт, пише CNN.

Френк Гері народився в Торонто, Канада. Він здобув архітектурну освіту в Університеті Південної Каліфорнії та вивчав міське планування в Гарварді. У 1962 році він заснував власну архітектурну фірму в Лос-Анджелесі.

Переломним моментом став проєкт перебудови власного будинку в Санта-Моніці у 1978 році. Використавши нетрадиційні матеріали — шлакоблоки, фанеру, профнастил та сітку-рабицю — Гері створив будинок, який здобув перше визнання. «Ми придбали крихітне бунгало й я збудував будинок навколо нього десь за 50 тисяч доларів… І кілька людей були цим захоплені», — згадував він у розмові з Річардом Солом Вурманом у 2008 році.

© Associated Press

У 1989 році Гері отримав премію Пріцкера, найпрестижнішу нагороду в архітектурі. Проте справжню славу йому принесло замовлення на створення Музею Гуггенхайма у Більбао, Іспанія. Облицьований титаном музей вигинався та виблискував, нагадуючи «величезний букет сріблястих рибин», як писав журналіст Vanity Fair. Цей проєкт здійснив архітектурну революцію та приніс Гері міжнародне визнання.

Успіх Більбао відкрив шлях до низки престижних проєктів: Музей попкультури у Сіетлі (2000), Концертна зала Волта Діснея у Лос-Анджелесі (2003), Фонд Луї Віттон у Парижі (2014). У 2016 році президент Барак Обама нагородив його Президентською медаллю Свободи.

Гері радикально змінив уявлення про архітектуру, використовуючи для проєктування ті ж комп’ютерні програми, що й для створення винищувачів. Його натхнення черпалося з природних форм, японських храмів, хокею та гітар Stratocaster.

Гері відомий своєю прямолінійністю, тихим голосом і гарним почуттям гумору. Колеги та партнери відзначали його величезний вплив на архітектуру і людські якості.

Бернар Арно, голова LVMH, назвав Гері «дорогим другом» та підкреслив інтенсивність творчого партнерства. «Він залишиться генієм легкості, прозорості та грації», — зазначив Арно.

Ненсі Пелосі високо оцінила внесок архітектора: «Френк залишив незгладимий слід у Лос-Анджелесі, Каліфорнії, США та у світі — не лише своїми проєктами, а й своєю щедрістю».

Гері сам відкидав ярлики і вважав, що його мова архітектури — це реакція на постмодернізм і прагнення повернутися до первісних форм природи: «Я сказав собі: „Чому б не повернутися на 300 мільйонів років назад, до появи людини, до риби?“ І саме тоді я почав малювати свої „рибні трюки“», — згадував він у Vanity Fair.

Френк Гері залишив після себе спадщину, яка радикально змінила архітектурний ландшафт світу і продовжує надихати нові покоління архітекторів.

