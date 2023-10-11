Померла 104-річна жінка, яка днями стала найстарішою парашутисткою у світі (фото)

У грудні їй мало виповнитися 105 років.
Померла жінка, яка побила рекорд найстарішої людини у світі, що стрибнула з парашутом.
Про це пише ladbible.com.
Дороті Гоффнер усміхалася, коли здійснила свій історичний стрибок з висоти понад 4 км. Приземлившись, довгожителька крикнула: "Вік — це лише число. Яке відношення має вік до того, що ви робите? Мені 104 роки, і що?".
Повідомляється, що цей стрибок перевершив поточний світовий рекорд найстарішого парашутиста у світі, встановлений у травні 2022 року 103-річною Ліннею Ларссон зі Швеції.
На жаль, Дороті не буде поряд, щоб побачити своє ім'я у Книзі рекордів Гіннеса.
Жінку знайшли мертвою в житловому комплексі для людей похилого віку Брукдейл-Лейк-Вью.
Її близький друг Джо Конант розповів AP News: "Вона була невтомною. Вона просто продовжувала йти. Вона не була з тих, хто подрімав після обіду або не з'явився на якомусь заході, вечері чи ще чомусь. Вона завжди була поруч, була присутня. Вона завжди продовжувала йти".
У грудні Дороті мало виповнитися 105 років, і вона планувала політати на повітряній кулі, щоб відсвяткувати цю подію.
Нагадаємо, собаку викинули на вулицю з рюкзаком, повним іграшок, і щемливим листом від господарки. Тваринка вже знайшла новий дім.
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