Померла 104-річна жінка, яка днями стала найстарішою парашутисткою у світі (фото)

У грудні їй мало виповнитися 105 років.

Померла жінка, яка побила рекорд найстарішої людини у світі, що стрибнула з парашутом.

Про це пише ladbible.com.

Дороті Гоффнер усміхалася, коли здійснила свій історичний стрибок з висоти понад 4 км. Приземлившись, довгожителька крикнула: "Вік — це лише число. Яке відношення має вік до того, що ви робите? Мені 104 роки, і що?".

Дороті Гоффнер / Фото: chicagotribune.com

Повідомляється, що цей стрибок перевершив поточний світовий рекорд найстарішого парашутиста у світі, встановлений у травні 2022 року 103-річною Ліннею Ларссон зі Швеції.

На жаль, Дороті не буде поряд, щоб побачити своє ім'я у Книзі рекордів Гіннеса.

Жінку знайшли мертвою в житловому комплексі для людей похилого віку Брукдейл-Лейк-Вью.

Її близький друг Джо Конант розповів AP News: "Вона була невтомною. Вона просто продовжувала йти. Вона не була з тих, хто подрімав після обіду або не з'явився на якомусь заході, вечері чи ще чомусь. Вона завжди була поруч, була присутня. Вона завжди продовжувала йти".

Дороті Гоффнер / Фото: chicagotribune.com

У грудні Дороті мало виповнитися 105 років, і вона планувала політати на повітряній кулі, щоб відсвяткувати цю подію.

Нагадаємо, собаку викинули на вулицю з рюкзаком, повним іграшок, і щемливим листом від господарки. Тваринка вже знайшла новий дім.

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