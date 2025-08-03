Померла 132-річна жінка: вона була свідком трьох історичних епох та мала понад 100 внуків

Жительці Туреччини було 132 роки / © pixabay.com

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У Турції на 132-му році життя померла жителька країни Ході Гюркан.

Про це повідомляє Turkiye Today.

Жінка народилася 1 липня 1894 року, а померла 30 липня 2025 року. За довге життя вона стала свідком трьох історичних епох — від Османської імперії до сучасної Турецької Республіки.

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У неї залишилося семеро дітей, 110 внуків і багато правнуків.

ЇЇ феноменальне довголіття фахівці пояснюють генетикою, традиційним способом життя в сільській місцевості та середземноморській дієті. Однак її офіційний статус довгожителів не підтверджено Книгою рекордів Гіннесса та організаціями, що вивчають довгожителів.

Якщо дані про вік Гюркан вірні, вона могла бути старшою людиною в світі. Наразі цей титул належить 116-літній Марії Браньяс Морера з Іспанії.

Раніше ми писали, як зрозуміти, чи ви — довгожитель. Більше про це читайте в новині.

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