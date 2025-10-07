Померла 27-річна вегетаріанка, котра їла лише фрукти: скільки вона важила

Кароліна Кшижак / © The Sun

На Балі у готельному номері від голоду померла 27-річна жінка. Перед смертю вона дотримувалася екстремальної фрукторіанської дієти, яка призвела до тяжкого недоїдання.

Про це повідомляє The Sun.

За даними медіа, Кароліна Кшижак поїхала на Балі, щоб зустрітися з однодумцями. Вона заселилася в курорт Sumberkima Hill у грудні 2024 року та попросила віллу з басейном.

Готельний персонал одразу звернув увагу на критичний фізичний стан гості. Співробітники повідомили, що вона виглядала знесиленою: мала запалі очі та помітно виступаючі ключиці.

Її слабкість була настільки значною, що одного разу їй знадобилася допомога нічного портьє, щоб дістатися свого номера.

Згодом, стан її здоров’я лише погіршувався: її нігті пожовтіли, а зуби почали гнити.

Стурбовані станом здоров’я своєї гості, працівники готелю декілька разів просили Кароліну звернутися за медичною допомогою. Однак дівчина на кожне прохання відповідала зневажливо.

Як зазначає видання The Sun, Кароліна була уродженкою Польщі. У підлітковому віці вона боролася з анорексією та з проблемами сприйняття власного тіла.

Після переїзду до Великої Британії для навчання в Університеті Лідса вона зацікавилася йогою, а також відкрила для себе веганство.

Зрештою, це привело Кароліну до «фрукторіанства» — обмежувальної дієти, яка включає вживання виключно плодів рослин, насамперед сирих фруктів та ягід, а також деяких плодових овочів.

Регулярні пости дівчини у соцмережах відображали погіршення стану її здоров’я, це спонукало батьків та друзів Кароліни неодноразово закликати її звернутися за лікуванням.

Пропри застороги близьких, дівчина не відмовилася від своїх екстремальних дієтичних практик.

За даними The Sun, перед смертю Кароліна страждала від остеопорозу та дефіциту альбуміну, що пов’язано з тривалим недоїданням та важила лише 22 кілограми.

Її тіло виявили працівники готелю, після того, як вона перестала виходити на зв’язок.

