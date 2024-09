Померла бабуся-блогерка, яка мала понад п'ять мільйонів підписників – фото

Померла бабуся-інфлюєнсерка з понад п'ятьма мільйонами підписників.

Марта Хільда Екл Карденас, відома в мережі як Abuelita Martha, що перекладається як "Бабуся Марта", стала Інтернет-сенсацією під час пандемії Covid-19.

Вона почала ділитися відео, де вона бере участь в онлайн-челенджах і розповідає веселі історії про свої подорожі рідною Мексикою.

Сторінка Марти в TikTok швидко розрослася до 5,2 млн підписників, а також вона може похвалитися понад 200 000 шанувальників в Instagram і 180 000 на YouTube.

Марта Карденас / Фото: Jam Press

Своїх відданих підписників вона ніжно називала "онуками". Її справжній онук Макс, який також монтував її відео, оголосив про її смерть у понеділок, 9 вересня.

Він поділився фотографією, на якій Марта з гордістю тримає нагороду від YouTube за те, що набрала понад 100 000 підписників на початку цього року.

Марта Карденас / Фото: Jam Press

Макс написав: "Літай високо, Марто. Ти наповнила щастям серця мільйонів людей в усьому світі. Ти ділилася радістю, порадами і своїми історіями надихала багатьох людей. Сьогодні, 9 вересня 2024 року, ми оплакуємо твою втрату, але ти завжди житимеш в наших серцях. Мільйони твоїх віртуальних онуків згадуватимуть тебе з любов'ю і ніжністю".

Сім'я Марти не повідомила, скільки їй було років, коли вона померла, а також причину смерті. Її похорон відбудеться в церкві Сан-Хосе в Куаутітлан-Іскаллі поблизу Мехіко о 16:00 14 вересня.

Марта Карденас / Фото: Jam Press

Своє останнє відео в TikTok Марта опублікувала 28 липня, коли взяла участь у "протеїновому челенджі" і позувала з іграшковим авокадо.

