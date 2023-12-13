Померла друга найстаріша жінка у світі: скільки їй було років

У Японії померла найстаріша мешканка країни.

Про це пише Kyodo News.

Фуса Тацумі пішла з життя 12 грудня у віці 116 років.

Тацумі народилася 25 квітня 1907 року. Останнім часом жінка, яка жила у будинку для літніх людей в Касіварі, здебільшого лежала в ліжку.

Фуса Тацумі / Фото: Kyodo News

За даними Міністерства охорони здоров'я, праці та соціального забезпечення, вона стала найстарішою людиною, що живе в Японії, у квітні минулого року після смерті 119-річної жінки у Фукуоці.

Станом на січень цього року найстарішою з жінок, що нині живуть у світі, є Марія Браньяс Морера з Іспанії, якій зараз 116 років. Нещодавно науковці розпочали вивчати довгожительку. Вчені сподіваються, що зразки, які вони взяли у неї, зможуть розкрити секрет довгого життя та допомогти їм розробити нові ліки від захворювань, зокрема раку.

Нагадаємо, ексцентричний мільйонер помер після багаторічного самітництва. Чоловік, який зірвав джекпот, прожив більшу частину свого життя на самоті.

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