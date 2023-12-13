Померла друга найстарша жінка у світі: що відомо про життя Фуси Тацумі (фото)

12 грудня у Японії померла друга найстарша жінка у світі Фуса Тацумі, яка досягла неймовірного віку – 116 років.

Останні десять років вона провела у будинку для літніх людей в Касіварі, Осака, і у віці 110 років любила чепуритися, а також розважала персонал своїми розмовами. Про це пише ladbible.com.

Мама двох дітей харчувалася тричі на день і дотримувалася здорової дієти. Вона полюбляла їсти овочі, рибу та невелику кількість м'яса.

Ще одним секретом довгого життя Фуси, схоже, є її прагнення уникати зневоднення: у будинку для літніх людей сказали, що вона випивала літр води щодня. Вона навіть тримала пластикову пляшку і чашку на відстані витягнутої руки від свого ліжка, щоб у будь-який момент можна було вгамувати спрагу.

Фуса, яка народилася 25 квітня 1907 року, стала найстарішою людиною в Японії і другою найстарішою жінкою в усьому світі - одразу після іспанки Марії Браньяс, яка народилася на місяць раніше за неї.

У віці 32 років вона вийшла заміж за місцевого фермера Рютаро, який вирощував персики та виноград.

Фуса Тацумі в молодості / Фото: Wikimedia Commons

Кажуть, що у пари народилося троє дітей, але чоловік Фуси, на жаль, помер у віці лише 55 років.

Її старший син, 76-річний Кандзі, розповів місцевим ЗМІ: "Я думаю, що вона чудово дожила до цього віку. Я можу лише бути вдячний, що вона вижила завдяки щедрій турботі медсестер. Вона була найстарішою матір'ю в Японії і змогла зробити те, чого не міг зробити ніхто".

Її сім'я передбачила, що десятиліття напруженої роботи Фуси на сімейній фермі сприяли її довголіттю. Вона понад 20 років носила на спині кошики із зібраними фруктами вгору і донизу крутим схилом у фруктовому саду, що, очевидно, підтримувало її в хорошій формі.

Друга найстарша жінка у світі ніколи серйозно не хворіла і не отримувала травм, а єдиним недоліком у її послужному списку став випадок, коли вона впала та зламала стегнову кістку під час роботи в саду, коли їй було за 70.

Жінка захоплювалася вирощуванням хризантем та аранжуванням квітів.

Вона померла 12 грудня в будинку для літніх людей в Осаці після того, як з'їла свою улюблену страву - желе з бобової пасти.

Фуса Тацумі / Фото: Kyodo News

Губернатор Осаки Хірофумі Йосімура віддав шану Тацумі, з любов'ю згадуючи, який чудовий вигляд вона мала на вечірці, присвяченій її довгому життю.

Він сказав: "Я досі пам'ятаю, наскільки здоровою була пані Фуса Тацумі. Я щиро молюся за її душу".

Фуса стала найстарішою людиною в Японії у квітні минулого року після смерті Кане Танакі, якій було 119 років. Зараз другою найстарішою жінкою у світі є американська довгожителька Едіт Чеккареллі, якій 115 років.

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