Померла ексрекордсменка з найдовших нігтів у світі – фото

Американка Лі Редмонд, яка колись мала найдовші нігті у світі, померла у віці 82 років.

Вона пішла з життя 14 грудня у штаті Юта, США, повідомляє Книга рекордів Гіннеса.

Прабабуся, занесена до Зали слави Книги рекордів Гіннеса, стала іконою у світі рекордсменів, коли 2003 року приголомшила своїми довжелезними нігтями.

Вона не стригла їх від 1979 року, а до 2003 року їхня загальна довжина зросла до 7м 51,3см.

Лі Редмонд / Фото: guinnessworldrecords.com

Завдяки ретельному догляду та манікюру нігті Лі стали ще довшими, і 2008 року їх ще раз виміряли на зніманнях італійського телешоу Lo Show dei Record. Потім вони досягли загальної довжини 8,65м, а також стали найдовшими нігтями на парі рук за всю історію (у жінок), зберігаючи цей титул доти, доки його не побила Діана Армстронг (США) 2022 року.

Лі вирішила припинити підпилювати і стригти нігті, кинувши виклик самій собі і перевіривши, якої довжини вони зможуть відрости, перш ніж почнуть "перекручувати форму", як це сталося з багатьма знаменитими довгими нігтями. Однак її нігті набули зовсім іншого вигляду. Вона так дбала про них, що вони не скручувалися, а перетворювалися на довгі гарні арки. Щодня Лі обробляла нігті теплою оливковою олією і чистила їх зубною щіткою, а потім наносила на кожен ніготь півтори пляшечки лаку. Потім вона розмальовувала їх своїм фірмовим золотом.

Лі Редмонд / Фото: guinnessworldrecords.com

Попри те, що багато хто міг подумати, що нігті Лі заважали їй вести нормальне життя, вона все ще могла мити посуд, користуватися мобільним телефоном, стригти дітей і навіть водити машину.

Нігті Лі принесли їй міжнародну популярність, але, на жаль, вона втратила їх в автокатастрофі 2009 року. Якось вона сказала про цей інцидент: "Я чула, як ламалися нігті, і нічого не пам'ятаю після відчуття, як мене витягували з машини".

Жінка отримала серйозні травми та після аварії була госпіталізована. Вона повністю одужала, але, на жаль, її знамениті нігті були зламані. Пізніше вона сказала, що відчувала, що втратила частину своєї особистості, але це було те, що їй довелося прийняти.

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Крейг Глендей, головний редактор Книги рекордів Гіннеса, сказав: "Нам усім дуже сумно чути про смерть Лі. Вона була чудовою людиною – добра, щедра і співчутлива жінка, яка використала свою міжнародну популярність, щоб пролити світло на те, що ми всі маємо святкувати наші відмінності. "Ми всі унікальні, - говорила вона, - і це чудово".

У Лі залишилися діти Доні, Мінді та Робі, 14 онуків та правнуків, а також шестеро братів та сестер.

Її похорон відбудеться в Юті 21 грудня.

Нагадаємо, днями найнижча жінка на планеті відсвяткувала ювілей. Який у неї зріст та фото рекордсменки.

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