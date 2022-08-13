Померла Енн Геч: акторку відключили від системи життєзабезпечення

Голлівудська акторка Енн Геч, яка впала в кому після двох ДТП в Лос-Анджелесі, померла 12 серпня.

Знаменитості, яка відома грою у фільмах "Шість днів, сім ночей", "Донні Браско" та "Психо", було 53 роки. Вона пішла з життя за тиждень після аварії.

Трагічну звістку повідомив представник сім'ї знаменитості виданню TMZ.

"Ми втратили яскраве світло, добру і найрадіснішу душу, люблячу матір та вірного друга. Енн дуже не вистачатиме, але вона живе. Через її прекрасних синів, її культову роботу та її пристрасний захист", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 5 серпня Енн на своєму Mini Cooper врізалася у гараж житлового комплексу. Акторка покинула місце аварії та потім на швидкості 145 км/год врізалася в житловий будинок. Її машина спалахнула. Зірка просиділа в палаючому автомобілі, поки її не витягнули рятувальники.

Акторка отримала серйозне пошкодження легень, яке потребувало штучної вентиляції легень та опіки, які потребують хірургічного втручання. Енн впала в кому.

11 серня рідні знаменитості повідомили, що Геч не виживе. Лікарі підтримували життєдіяльність її органів, щоб встановити, чи можна їх використовувати з донорською метою.

Вранці 12 серпня зірку відключили від апаратів. В акторки залишилося двоє синів.

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