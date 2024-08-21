Померла Марія Браньяс Морера: якими були останні слова 116-річної жінки

В Іспанії на 117-му році життя померла Марія Браньяс Морера, яка була найстарішою людиною у світі.

У соціальній мережі X рідні прокоментували сумну звістку.

"Марія Браньяс покинула нас. Вона померла так, як хотіла: уві сні, мирно і без болю. Ми завжди пам'ятатимемо її за її поради і доброту", - йдеться у повідомленні.

Браньяс, яка прожила останні два десятиліття в будинку для літніх людей в місті Олот, попередила незадовго до смерті, що відчуває "слабкість".

"Одного дня, якого я ще не знаю, але який дуже близько, ця довга подорож закінчиться. Смерть знайде мене втомленою після того, як я прожила так довго, але я хочу, щоб вона знайшла мене усміхненою, вільною і задоволеною. Час наближається. Не плачте, я не люблю сліз. І перш за все, не страждайте через мене, тому що ви знаєте мене, я буду щаслива, куди б не пішла, тому що ви будете зі мною в якійсь мірі", - написала вона в акаунті, який веде її сім'я.

Марія Браньяс Морера / Фото: twitter.com/MariaBranyas112

Нагадаємо, Книга рекордів Гіннеса офіційно визнала статус Браньяс як найстарішої людини у світі в січні 2023 року після смерті французької монахині Люсіль Рандон у віці 118 років. Після смерті Браньяс найстарішою живою людиною у світі стала японка Томіко Ітоока, яка народилася 23 травня 1908 року, і якій зараз 116 років.

Читайте також: