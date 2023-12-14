Померла на 24 хвилини: жінка відверто розповіла про свою клінічну смерть

Жінка, яка пережила клінічну смерть, відверто розповіла про свій навколосмертний досвід.

Про це пише nypost.com.

Авторка Лорен Канадей була оголошена "мертвою" після того, як її серце припинило битися на цілих 24 хвилини, перш ніж її реанімували.

"У лютому цього року в мене вдома сталася раптова зупинка серця — мій чоловік зателефонував 911 і почав робити штучне дихання. Швидкій допомозі знадобилося 24 хвилини, щоб реанімувати мене. Після 9 днів перебування у відділенні інтенсивної терапії мене визнали "когнітивно недоторканою" і на МРТ у мене не було видимих ушкоджень головного мозку" - поділилася вона.

Лорен Канадей / Фото: amazon.com

Результати її електроенцефалограми - тесту, що вимірює електричну активність мозку - виявилися нормальними, попри те, що одразу після реанімації у неї стався епілептичний напад, який тривав понад 30 хвилин. Парамедики пов'язали її зупинку серця з ускладненнями, спричиненими COVID, тест на який у неї виявився позитивним під час вступу до відділення інтенсивної терапії, повідомила Канадей.

З клінічної точки зору авторка, яка описує свій досвід у мемуарах "Авеню Незалежності", зазнала аутореанімації. Це рідкісне явище, точна причина якого залишається невідомою, виникає коли пацієнт, "оголошений померлим від зупинки серця, раптово подає ознаки життя", створюючи враження, ніби він повернувся з мертвих, хоча насправді він ніколи не вмирав.

Лорен Канадей / Фото: Substack

Її випадок особливо цікавий, оскільки більшість людей не живуть довго після свого воскресіння. Із 65 задокументованих випадків у період від 1982 по 2018 рік лише 18 осіб повністю одужали.

Відповідаючи на запитання про те, як чоловік реанімував її, Канадей сказала: "Мій чоловік робив СЛР протягом 4 хвилин, і оператор сказав йому, що робити, він ніколи цього не робив. На щастя, ми були неподалік пожежної частини, і через 4 хвилини прибули лікарі швидкої допомоги!".

Таким чином вона завжди вважатиме свою другу половинку своїм "героєм".

"Я перебувала в комі 2 дні, а коли отямилася, то була дуже розгублена через інтубацію, і ще декілька днів у мене не було короткочасної пам'яті", — поділилася вона. "Я так і не пам'ятала ні того, що було тиждень тому, ні більшу частину часу, проведеного у відділенні інтенсивної терапії, і приблизно за місяць до цього я була у тумані".

Вона сказала, що також зазнала деякої посмертної амнезії, описавши: "Я не знаю, коли я почала розуміти, який це був рік, і точно відповідати на запитання, але я думаю, що це сталося через декілька днів. Мені розповідали, що я весь час забувала, чому опинилася у лікарні".

Її танець зі смертю не був схожий на "глибокий сон", який так часто зображують у фільмах та інших засобах масової інформації. Вона також не бачила, щоб її життя проносилося перед її очима – симптом, описаний багатьма. Можливо, найбільш захопливим було почуття "надзвичайного спокою" Канадей, яке, за її словами, залишалося з нею "декілька тижнів після пробудження".

Читайте провідні новини дня:

Її "емоційний стан якийсь час був виключно поганим", оскільки її переповнювали почуття провини, розгубленість та горе.

"Я була великою купою емоційного людського слизу", - заявила Лорен. "Тепер я набагато функціональніша, але все ще проводжу щотижневу терапію та щомісячні групи підтримки, плюс мені довелося зробити перерву в роботі. Отже, я думаю, це буде довгий шлях".

Жінка сказала, що її "друге пришестя" також мало довгостроковий вплив на її особистість, пояснивши: "Змінилися переваги в їжі, і в мене інші пріоритети, які впливають на дружбу/стосунки. Моє кохання до чоловіка справді зросло, але, можливо, тут є якесь поклоніння герою. Я відчуваю, що моє перше життя закінчилося в лютому, і я прокинулася для другого життя".

Зрештою Канадей каже, що її коротка смерть дала їй новий погляд на життя.

"Я відчуваю, що між життям і смертю дуже тонка грань, і хоча я вдячна за те, що можу проводити більше часу з друзями/сім'єю, я більше не турбуюся про смерть", - сказала вона. "Мене набагато більше турбує біль, що часто відчувається в житті".

Нагадаємо, днями померла друга найстарша жінка у світі та найстаріша мешканка Японії. Що відомо про життя Фуси Тацумі.

Читайте також: