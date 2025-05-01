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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Померла найстаріша людина у світі: скільки їй було років

30 квітня померла найстаріша людина світу — 116-річна бразильська черниця Іна Канабарро Лукас.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Іна Канабарро Лукас

Іна Канабарро Лукас / © скрін з відео

116-річна бразильська черниця Іна Канабарро Лукас, яка вважалася найстарішою людиною у світі, померла 30 квітня. Її смерть стала символічним завершенням цілої епохи, адже Іна була останньою живою людиною, яка народилася 1908 року.

Про це пише AFP.

Канабарро стала найстарішою людиною у світі після смерті в січні японки Томіко Ітоока, якій також було 116 років.

Іна Канабарро Лукас народилася 8 червня 1908 року. Як вказує міжнародна база даних LongeviQuest, що вивчає довгожителів, дитинство жінки було непростим: вона була кволою, і «багато хто сумнівався, що вона виживе».

Попри це, Канабарро Лукас прожила понад століття. Між Першою та Другою світовими війнами 1934 року у віці 26 років, вона стала черницею, присвятивши своє життя вірі в Бога.

У своїх пізніших інтерв’ю Іна розповідала, що секрет її довголіття у вірі.

Після смерті Іни Канабарро Лукас титул переходить до 115-річної англійки Етель Катерхем, яка народилася 1909 року.

Нагадаємо, найстаріша сім’я в світі все життя їла одну страву. Сім’я Меліс з Італії, мабуть, знайшла секрет довгого і здорового життя.

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