Померла найстаріша людина у світі - 116-річна японка Томіко Ітоока

Томіко Ітоока, 116-річна японка, визнана найстарішою людиною у світі, померла від старості.

Про це пише Kyodo News.

У вересні 2024 року її визнали найстарішою людиною у світі. Ітоока народилася 23 травня 1908 року в місті Осака і була найстаршою серед своїх трьох братів і сестер. Вона померла в будинку для літніх людей, де і проживала.

Фото: Associated Press

Ітоока стала найстарішою людиною в Японії у грудні 2023 року після смерті 116-річної Фуси Тацумі в Касіварі, префектура Осака.

Згодом її визнали найстарішою людиною у світі за версією Книги рекордів Гіннеса у вересні 2024 року, після смерті попередньої власниці рекорду — 117-річної Марії Браньяс Морера з Олота, Каталонія, Іспанія.

Нагадаємо, у віці 101 року пішла з життя японська принцеса Юріко Мікаса.

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