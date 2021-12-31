Померла одна з найменших жінок на планеті: прожила лише 33 роки

2010 року турецька дівчина потрапила до рекордів Гінесса

Одна з найменших жінок на Землі, громадянка Туреччини Еліф Коджаман померла у віці 33 років.

Про це повідомляє видання Mirror.

Як стало відомо, жінку госпіталізували з пневмонією у вівторок, 28 грудня. Їй надавали допомогу у відділенні інтенсивної терапії міста Кадірлі (Туреччина), проте стан пацієнтки все більше погіршився. Зрештою, Коджаман померла від поліорганної недостатності.

Еліф Коджаман потрапила до книги рекордів Гінесса як найменша жінка планети 2010 року, тоді її зріст становив 72,6 сантиметра.

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2011 року вона втратила свій титул, оскільки було зафіксовано новий рекорд - американка Бріджіт Джорждан виявилася нижчою від Коджаман на 3,6 сантиметра.

Наразі рекордсменкою серед найменших жінок на планеті є Джоті Кісанджі Амджі з Індії, її зріст становить тільки 62,8 сантиметра.

Нагадаємо, у Сіньцзян-Уйгурському автономному районі Китаю 16 грудня померла 135-річна жінка, яку вважали найстарішою людиною в світі.

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