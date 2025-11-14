Реклама

В Іспанії померла одна з найстаріших жінок у світі — Анхеліна Торрес Вальбона, яка дожила до 112 років і жартома приписувала своє довголіття напоям.

Вона любила повторювати, що щодня випивала «склянку води з декількома краплями лимона і ложечкою цукру» — такий вітамінний напій супроводжував її на сніданок усе життя, пише Need To Know.

Анхеліна була відома своєю любов’ю до довгих прогулянок і доброзичливим характером: вона прагнула «дружити з усіма». Про її смерть, що настала 11 листопада, повідомили члени родини. До цього моменту жінка була найстарішою живою людиною в Іспанії.

Народжена 18 березня 1913 року у містечку Бельвіс у Каталонії, вона була п’ятою з семи дітей. Після смерті батька родина переїхала до Барселони, де Анхеліна прожила все подальше життя, працювала кравчинею та навчалася у швейній майстерні.

Її доля пройшла крізь ключові події XX століття. Після завершення Громадянської війни в Іспанії 1939 року вона вийшла заміж за Хосепа Марті й народила доньку Мерсе. Згодом стала бабусею та прабабусею — у неї троє правнуків: Паула, Марк і Мар Жоана.

Анхеліна Торрес / © Jam Press

Анхеліна часто згадувала, що бачила, як знаменитий Собор Святого Сімейства в Барселоні «виростав камінь за каменем», і захоплювалася тим, яким прекрасним він став.

За даними LongeviQuest, вона стала найстарішою жінкою Іспанії у січні цього року після смерті Марії Браньяс (117 років) та П’єдад Лорьєнте Перес (113 років). Після смерті Анхеліни це звання перейшло до Карме Ногера Фальгера, якій зараз 111 років і 81 день.

