ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Анхеліна Торрес

Анхеліна Торрес / © Jam Press

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
468
Час на прочитання
2 хв
Анхеліна Торрес

Померла одна з найстаріших жінок у світі — фото

Анхеліна Торрес була найстарішою живою людиною в Іспанії.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Шолудько Юлія Шолудько

В Іспанії померла одна з найстаріших жінок у світі — Анхеліна Торрес Вальбона, яка дожила до 112 років і жартома приписувала своє довголіття напоям.

Вона любила повторювати, що щодня випивала «склянку води з декількома краплями лимона і ложечкою цукру» — такий вітамінний напій супроводжував її на сніданок усе життя, пише Need To Know.

Анхеліна була відома своєю любов’ю до довгих прогулянок і доброзичливим характером: вона прагнула «дружити з усіма». Про її смерть, що настала 11 листопада, повідомили члени родини. До цього моменту жінка була найстарішою живою людиною в Іспанії.

Народжена 18 березня 1913 року у містечку Бельвіс у Каталонії, вона була п’ятою з семи дітей. Після смерті батька родина переїхала до Барселони, де Анхеліна прожила все подальше життя, працювала кравчинею та навчалася у швейній майстерні.

Її доля пройшла крізь ключові події XX століття. Після завершення Громадянської війни в Іспанії 1939 року вона вийшла заміж за Хосепа Марті й народила доньку Мерсе. Згодом стала бабусею та прабабусею — у неї троє правнуків: Паула, Марк і Мар Жоана.

Анхеліна Торрес / © Jam Press

Анхеліна Торрес / © Jam Press

Анхеліна часто згадувала, що бачила, як знаменитий Собор Святого Сімейства в Барселоні «виростав камінь за каменем», і захоплювалася тим, яким прекрасним він став.

За даними LongeviQuest, вона стала найстарішою жінкою Іспанії у січні цього року після смерті Марії Браньяс (117 років) та П’єдад Лорьєнте Перес (113 років). Після смерті Анхеліни це звання перейшло до Карме Ногера Фальгера, якій зараз 111 років і 81 день.

Нагадаємо, фото та секрет міцного кохання найстарішого подружжя в історії.

Дата публікації
Кількість переглядів
468
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie