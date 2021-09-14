Померла уві сні: 4-річну дівчинку у США за лічені години після появи симптомів "вбив" коронавірус

Першою заразилася мати-антивакцинаторка.

У США в Техасі, найімовірніше, від наслідків коронавірусу померла чотирирічна дівчинка, мати якої була противницею вакцинації. Дівчинка пішла з життя протягом декількох годин після появи симптомів вірусу.

Про це пише Metro.

Відомо, що мати дівчинки, яка була антивакцинаторкою, заразилася коронавірусом, а вже наступного тижня ближче до обіду в її 4-річної доньки піднялася температура і їй дали ліки. Але вже до 7 години ранку дівчинка померла.

За словами матері, Калі померла уві сні після того, як вночі у неї піднялася температура.

"Я була однією з тих, хто проти (вакцини), я була проти. У результаті я захворіла на COVID, і мені поставили діагноз 6 вересня. Я прийшла додому і була ізольований. Я намагалася триматися від неї подалі і не хотіла, щоб вона й інші мої діти зрозуміли це", - каже пані Гарвуд.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, у дівчинки не було позитивного результату тесту на COVID-19, але було підтверджено, що вона є носієм вірусу, коли її оглянули медики округу Галвестон. Однак, незважаючи на те, що смерть дитини фахівці описують як пов'язану з COVID, розслідування ще не підтвердило точну причину.

За даними Daily News, Калі не була в школі від 1 вересня і не контактувала з кимось хворим там. Передбачається, що вона, вірогідно, заразилася вірусом у будинку.

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Місцеве управління охорони здоров'я округу Галвестон назвало смерть трагедією.

"Якщо ваші діти хворі, не говоріть: "О, з ними все буде гаразд. Якщо ваші діти хворі, зверніться за медичною допомогою", - сказав Філіп Кейзер з управління охорони здоров'я округу Галвестон.

Нагадаємо, раніше в Ізраїлі від COVID-19 помер відомий активіст, який виступав проти вакцинації від коронавірусу.

Як повідомлялося, у США помер від наслідків COVID-19 хлопець у віці 28 років, який вважав пандемію коронавірусу нібито не справжньою, і вся його родина не наважувалася робити щеплення. Про смерть свого сина розповіла мати, сказавши, що його останніми словами були: "Це не розіграш, це реально".

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